Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя Wikileaks Ассанжа

Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании, но Джулиан Ассанж еще вправе защититься. В Штатах ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

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Вестминстерский cуд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя портала Wikileaks, 50-летнего Джулиана Ассанжа. Об этом пишет британская газета The Independent.

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Окончательное решение примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Судья быстро вынес вердикт, но у Ассанжа все же есть юридические возможности для защиты, уточнили журналисты.

У адвокатов основателя Wikileaks есть четыре недели, чтобы подать возражение на решение Пател. Защитники могут подать апелляцию в Верховный суд Великобритании.

Отметим, что апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать Ассанжа в США еще в декабре 2021 года. Такое решение судьи приняли из-за того, что журналист якобы страдает депрессией и может покончить жизнь самоубийством.

Ассанж 23 марта этого года женился на своем адвокате – 38-летней Стелле Моррис. Она прибыла к мужу в тюрьму Белмарш в свадебном платье.

[ + – ] Ассанж женился на адвокате Стелле Моррис

Почему США требует экстрадиции Ассанжа?

Соединенные Штаты обвиняют основателя WikiLeaks по 18 пунктам, в их числе – шпионаж, разглашение государственной тайны, связь с хакерскими группами, попытки взлома ресурсов ЦРУ и АНБ. Суммарно ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

США взялись за него после публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане, Ираке и дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах.

С 2012 по 2019 год Ассанж пребывал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку в Швеции его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Пока журналист скрывался в посольстве Эквадора, у него родилось двое детей от адвоката Стеллы Моррис.

В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его задержали и заключили в тюрьму в Лондоне. США после этого активно добиваются его экстрадиции.

Бывший президент США Дональд Трамп был готов помиловать Джулиана Ассанжа в обмен на получение информации об источнике данных.