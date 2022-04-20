Суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію в США засновника Wikileaks Ассанжа

Остаточне рішення ухвалить міністр внутрішніх справ Великої Британії, але Джуліан Ассанж ще має право захиститися. У Штатах йому може загрожувати до 175 років ув'язнення.

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Вестмінстерський суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію в США засновника порталу Wikileaks, 50-річного Джуліана Ассанжа. Про це пише британська газета The Independent.

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Остаточне рішення ухвалить міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател. Суддя швидко виніс вердикт, але Ассанж все ж має юридичні можливості для захисту, уточнили журналісти.

Адвокати засновника Wikileaks мають чотири тижні, щоб подати заперечення на рішення Пател. Захисники можуть подати апеляцію до Верховного суду Великої Британії.

Зазначимо, що апеляційний суд Англії та Уельсу дозволив екстрадувати Ассанжа до США ще у грудні 2021 року. Таке рішення судді ухвалили через те, що журналіст нібито страждає на депресію і може покінчити життя самогубством.

Ассанж 23 березня цього року одружився зі своєю адвокаткою — 38-річною Стеллою Морріс. Вона прибула до чоловіка у в'язницю Белмарш у весільній сукні.

[ + – ] Ассанж одружився з адвокаткою Стеллою Морріс

Чому США вимагають екстрадиції Ассанжа?

Сполучені Штати звинувачують засновника WikiLeaks за 18 пунктами, серед них — шпигунство, розголошення державної таємниці, зв'язок з хакерськими групами, спроби зламування ресурсів ЦРУ та АНБ. Сумарно може загрожувати до 175 років в'язниці.

США взялися за нього після публікації на сайті WikiLeaks американських службових документів про війни в Афганістані, Іраку та дипломатичних телеграм у 2010 та 2011 роках.

З 2012 по 2019 рік Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, оскільки у Швеції його звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Поки журналіст переховувався в посольстві Еквадору, в нього народилося двоє дітей від адвокатки Стелли Морріс.

У квітні 2019 року Еквадор позбавив Ассанжа права на політичний притулок, його затримали та ув'язнили в Лондоні. США після цього активно добиваються його екстрадиції.

Колишній президент США Дональд Трамп був готовий помилувати Джуліана Ассанжа в обмін на отримання інформації про джерело даних.