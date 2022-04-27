В Беларуси намерены вернуть смертную казнь

После серии атак на объекты железнодорожной инфраструктуры законодатели решили ужесточить наказание за "покушение на совершение актов терроризма".

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В Беларуси сразу в двух чтениях принят законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс, сообщает Telegram-канал Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Документ предусматривает возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма".

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В сообщении Нацсобрания сказано, что проект закона подготовлен "в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".

Как ранее писал Фокус, в Беларуси партизанское движение начало формироваться сразу после начала полномасштабной войны. Его появление уже не скрывают даже местные силовики, которые называют партизан террористами и грозят им длительными сроками тюремного заключения.

[ + – ] Работники Белорусской железной дороги чинят релейный шкаф Фото: gomel.rw.by

Как правило, усилия диверсантов сконцентрированы на железных дорогах. Целью атак обычно становятся релейные шкафы СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки), как правило, их сжигают горючими смесями. Если оборудование вывести из строя, на определенных участках железной дороги перестают работать светофоры и стрелочные переводы. А это мешает переброске вражеской техники: эшелоны вынуждены ехать со скоростью 15-20 км/ч.

Белорусские партизаны действуют не только на своей территории, но и в России. В середине апреля партизаны из организации "Буслы ляцяць", взяли на себя ответственность за проведение нескольких акций на объектах Московской железной дороги в районах Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областей.

Фокус также сообщал, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Алексея Арестовича, советника главы Офиса президента Украины. Дело открыли по ч.3 ст.361 уголовного кодекса Беларуси за то, что Арестович опубликовал в Facebook видео "с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги".