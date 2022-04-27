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Світ Російсько-українська війна

У Білорусі мають намір повернути страту

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диверсія, Білорусь, партизани, страта, Росія, залізниця
Наслідки підриву залізниці

Після серії атак на об'єкти залізничної інфраструктури законодавці вирішили посилити покарання за "замах на акти тероризму".

У Білорусі одразу у двох читаннях прийнято законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального кодексу, повідомляє Telegram-канал Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь. Документ передбачає можливість застосування виключного міри покарання у вигляді страти "за замах на вчинення актів тероризму".

У повідомленні Нацзборів сказано, що проєкт закону підготовлений "із метою стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю".

Як раніше писав Фокус, у Білорусі партизанський рух почав формуватися відразу після початку повномасштабної війни. Його появу вже не приховують навіть місцеві силовики, які називають партизанів терористами та погрожують їм тривалими термінами ув'язнення.

Білорусь, партизани, страта
Працівники Білоруської залізниці ремонтують релейну шафу
Фото: gomel.rw.by

Як правило, зусилля диверсантів сконцентровані на залізницях. Метою атак зазвичай стають релейні шафи СЦБ (пристрою сигналізації, централізації та блокування), як правило, їх спалюють горючими сумішами. Якщо обладнання вивести з ладу, на певних ділянках залізниці перестають працювати світлофори та стрілочні переведення. А це заважає перекиданню ворожої техніки: ешелони змушені їхати зі швидкістю 15-20 км/год.

Білоруські партизани діють не лише на своїй території, а й у Росії. У середині квітня партизани з організації "Бусли ляцяць" взяли на себе відповідальність за проведення кількох акцій на об'єктах Московської залізниці в районах Брянської, Орловської, Смоленської та Курської областей.

Фокус також повідомляв, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно Олексія Арестовича, радника голови Офісу президента України. Справу відкрили за ч.3 ст.361 кримінального кодексу Білорусі за те, що Арестович опублікував у Facebook відео "з публічними закликами до здійснення актів тероризму та диверсій на об'єктах Білоруської залізниці".