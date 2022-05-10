"Ставки России очень высоки": у Путина нет выхода из войны в Украине, – Байден

Президент США назвал российского лидера "весьма расчетливым человеком", но отметил его ошибку в стремлениях разрушить НАТО и Европейский Союз полномасштабным вторжением в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент США Джо Байден обеспокоен отсутствием возможности выхода из войны с Украиной у президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление Байдена на мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Путин ошибочно полагал, что полномастабное вторжение в Украину разрушит НАТО и Европейский Союз, но вместо этого США и многие европейские страны встали на сторону Украины, подчеркнул американский лидер.

Байден назвал президента РФ "весьма расчетливым человеком". Президент США признался, что его беспокоит ситуация, в которую угодил российский лидер.

[ + – ] Байден не хочет пересекать "красные линии" Путина

"На данный момент у него нет выхода. Я пытаюсь понять, что нам с этим делать", – заявил Байден.

Путин способен вызвать опасную эскалацию

Ценная развединформация, которую страны Запада предоставляют военно-политическому руководству Украины, может увеличить риск опасных действий Путина, сказано в статье СNN.

Байден, по мнению журналистов, находится под огромным давлением, чтобы рассчитать, как далеко можно зайти в Украине, не пересекая красных линий, которые Путин не обозначил и, возможно, даже не установил у себя в уме.

"Ставки у путинской России очень высоки, риски на второй фазе конфликта серьезны, их нельзя недооценивать", – прокомментировал шаги Путина директор ЦРУ Уильям Бернс в общении с Finanial Times.

России может быть выгодно, чтобы мир рассматривал войну как массовое соперничество с Западом, а не как небольшое столкновение с бывшей советской республикой на ее границе, написали авторы материала.

Напомним, что 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, эту программу использовали во время Второй мировой войны, а Сенат США возродил ее в начале апреля этого года.

Кроме этого, 6 мая президент США подписал пакет военной помощи Украине на 150 млн долларов. Известно, что в пакете будут 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и контрбатарейные радары.