"Ставки Росії дуже високі": в Путіна немає виходу з війни в Україні, – Байден

Президент США назвав російського лідера "дуже розважливою людиною", але наголосив на його помилці у прагненнях зруйнувати НАТО та Європейський Союз повномасштабним вторгненням в Україну.

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Президент США Джо Байден стурбований відсутністю можливості виходу із війни з Україною у президента Росії Володимира Путіна. Про це пише Reuters із посиланням на виступ Байдена на заході зі збору коштів у передмісті Вашингтона.

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Путін помилково вважав, що повномасштабне вторгнення в Україну зруйнує НАТО та Європейський Союз, але натомість США та багато європейських країн стали на бік України, наголосив американський лідер.

Байден назвав президента РФ "дуже розважливою людиною". Президент США зізнався, що його непокоїть ситуація, в яку потрапив російський лідер.

[ + – ] Байден не хоче перетинати "червоні лінії" Путіна

"Наразі в нього немає виходу. Я намагаюся зрозуміти, що нам з цим робити", — заявив Байден.

Путін здатний спрчинити небезпечну ескалацію

Цінна розвідінформація, яку країни Заходу надають військово-політичному керівництву України, може збільшити ризик небезпечних дій Путіна, йдеться у статті CNN.

Байден, на думку журналістів, перебуває під величезним тиском, щоб розрахувати, як далеко можна зайти в Україні, не перетинаючи червоних ліній, які Путін не позначив і, можливо, навіть не встановив у себе.

"Ставки в путінської Росії дуже високі, ризики на другій фазі конфлікту серйозні, їх не можна недооцінювати", — прокоментував кроки Путіна директор ЦРУ Вільям Бернс, спілкуючись із Finanial Times.

Росії може бути вигідно, щоб світ розглядав війну як масове суперництво із Заходом, а не як невелике зіткнення із колишньою радянською республікою на її кордоні, написали автори матеріалу.

Нагадаємо, що 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, цю програму використали під час Другої світової війни, а Сенат США відродив її на початку квітня цього року.

Крім цього, 6 травня президент США підписав пакет військової допомоги Україні на 150 млн доларів. Відомо, що в пакеті будуть 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів та контрбатарейні радари.