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Мир Российско-украинская война

Запад может разрешить российским олигархам откупиться от санкций, — AP

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Фото: The Irish Times | Российские олигархи могут получить возможность снять с себя санкции Запада

Деньги, полученные от бизнесменов РФ в обмен на снятие санкций, планируется потратить на восстановление Украины.

Страны Запада рассматривают возможность снятия санкций с российских олигархов в обмен на денежный взнос с их стороны, который будет направлен на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

По данным журналистов, на прошлой неделе вице-премьер — министр финансов Канады Христя Фриланд предложила такую идею на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Германии. Собеседник издания отметил, что этот вопрос канадская чиновница подняла после разговора с российскими олигархами. В публикации также говорится, что Фриланд знакома с некоторыми из них с тех времен, когда работала журналисткой в Москве.

При этом неназванный чиновник сообщил журналистам, что украинская сторона была в курсе этих обсуждений, добавив, что отстранение заметных российских олигархов от президента РФ Владимира Путина было бы в интересах стран Запада.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, государство вместе с западными партнерами хотят конфисковать у олигархов из РФ около 500 млрд долларов активов.

Ранее Фокус подробно разбирался, какие яхты российских олигархов были арестованы странами Запада после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины в марте утверждало, что олигархи из РФ хотят повлиять на Путина, либо устранить его, так как они несут большие убытки из-за войны.