Захід може дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій, — AP

Гроші, одержані від бізнесменів РФ в обмін на зняття санкцій, планують витратити на відновлення України.

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Країни Заходу розглядають можливість зняття санкцій із російських олігархів в обмін на грошовий внесок з їхнього боку, який спрямують на відновлення України. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на чиновників, знайомих із питанням.

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За даними журналістів, минулого тижня віцепрем'єр-міністр фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала таку ідею на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Німеччині. Співрозмовник видання зазначив, що це питання канадська чиновниця порушила після розмови з російськими олігархами. В публікації також йдеться про те, що Фріланд знайома з деякими з тих часів, коли працювала журналісткою в Москві.

Водночас неназваний чиновник повідомив журналістам, що українська сторона була в курсі цих обговорень, додавши, що відсторонення помітних російських олігархів від президента РФ Володимира Путіна було б на користь країн Заходу.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, держава разом із західними партнерами хочуть конфіскувати в олігархів із РФ близько 500 млрд доларів активів.

Раніше Фокус докладно розбирався, які яхти російських олігархів заарештували країни Заходу після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Зі свого боку Головне управління розвідки Міноборони України в березні стверджувало, що олігархи з РФ хочуть вплинути на Путіна або усунути його, оскільки вони зазнають великих збитків через війну.