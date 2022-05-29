Диалог на "троих": Эрдоган предлагает устроит телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Турция ожидает скорого окончания полномасштабной войны. Офис президента Украины положительно смотрит на телефонные переговоры трех президентов, а Кремль настроен на двусторонний формат.

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Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган 30 мая намерен поговорить по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер сказал журналистам после возвращения из Азербайджана, сообщил канал TRT Harber.

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Турция надеется, что полномасштабная война, которую развязала Россия в Украине прекратится как можно быстрее, ведь ситуация каждый день ухудшается, заметил Эрдоган.

"В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", — добавил президент.

Беседа Зеленского, Эрдогана и Путина – позиции сторон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее уточнил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана пройдет в двустороннем формате, Зеленский не будет в нем участвовать.

В Офисе президента Украины положительно оценили телефонные переговоры Зеленского, Путина и Эрдогана. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" отметил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать. Договоренности проходили между президентами Турции и России. Что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", — сказал Никифоров.

Напомним, что Турция ранее заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган тогда говорил, что союзники по НАТО никогда не поддерживали Турцию в ее борьбе с курдскими боевиками.

Главный советник турецкого президента Ибрагим Калын заявлял о желании России заключить большую сделку и для этого за стол переговоров должны сесть не только представители Украины, но и стран Запада.