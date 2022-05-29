Діалог на "трьох": Ердоган пропонує влаштувати телефонну розмову з Путіним і Зеленським

Туреччина чекає на швидке закінчення повномасштабної війни. Офіс президента України позитивно ставиться до телефонних переговорів трьох президентів, а Кремль налаштований на двосторонній формат.

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Президент Туреччини Рейджеп Тайїп Ердоган 30 травня має намір поговорити телефоном із президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Про це турецький лідер сказав журналістам після повернення з Азербайджану, повідомив TRT Harber.

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Туреччина сподівається, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія в Україні, припиниться якнайшвидше, адже ситуація щодня погіршується, зауважив Ердоган.

"У понеділок у мене будуть телефонні розмови як з Росією, так і з Україною. Ми закликатимемо сторони використовувати канали діалогу та дипломатії", — додав президент.

Розмова Зеленського, Ердогана та Путіна — позиції сторін

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше уточнив, що телефонна розмова Путіна й Ердогана відбудеться у двосторонньому форматі, Зеленський не братиме в ній участі.

В Офісі президента України позитивно оцінили телефонні переговори Зеленського, Путіна й Ердогана. Прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі "Стране" зазначив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

"Наскільки це відповідає дійсності, не можу сказати. Домовленості проходили між президентами Туреччини та Росії. Щодо позиції Офісу президента України, якщо президент Росії дасть згоду, ми також розглянемо таку пропозицію", — сказав Никиоров.

Нагадаємо, що Туреччина раніше заблокувала початок переговорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Ердоган тоді казав, що союзники НАТО ніколи не підтримували Туреччину в її боротьбі з курдськими бойовиками.

Головний радник турецького президента Ібрагім Калин заявляв про бажання Росії укласти велику угоду, і для цього за стіл переговорів мають сісти не лише представники України, а й країн Заходу.