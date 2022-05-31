"Давайте пока остановимся": премьер Бельгии призвал повременить с санкциями против РФ

Александр де Кроо считает, что прежде чем работать над новым пакетом санкций ЕС следует посмотреть, как работают ограничения, введенные в отношении РФ ранее.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил за то, чтобы Евросоюз "сделал перерыв" в вопросе введения новых санкций против России после того, как лидерами стран ЕС был согласован шестой пакет ограничений, в который вошло частичное эмбарго на импорт нефти с территории государства-агрессора. Об этом глава бельгийского правительства заявил во время второго дня саммита ЕС в Брюсселе во вторник, 31 мая, передает La Libre.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Этот пакет, давайте сначала применим его на практике… С (запретом импорта) газа намного сложнее. Так что это важный шаг. Давайте пока остановимся на этом и посмотрим, каково будет влияние (ограничений)", — объяснил де Кроо.

В эфире Radio 1 бельгийский премьер заявил, что согласованный шестой пакет санкций является "очень далеко идущим" и с точки зрения Бельгии введение этих ограничений будет "предварительной конечной точкой".

"Давайте применять эти санкции на практике сейчас, чтобы они имели максимальное влияние на Россию. В области энергетики на этом можно и остановиться, мы не должны излишне затрагивать наш средний класс. Давайте сначала реализуем эти санкции и не будем лишний раз бежать к обсуждению очередного пакета", — сказал де Кроо.

Другую позицию выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, "придется говорить о седьмом пакете санкций", так как ситуация с войной РФ против Украины "не улучшается". При этом чиновница отметила, то с введением эмбарго на импорт газа будет "гораздо сложнее, чем с нефтью".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь заявил, что "газ должен быть частью седьмого пакета" санкций. В то же время глава австрийского правительства отметил, что запрет на импорт голубого топлива из России вряд ли будет принят в рамках следующего пакета ограничений.

"Есть техническая проблема, которая была решена с Виктором Орбаном. С газом все совсем по-другому. Поэтому газового эмбарго не будет в следующем раунде санкций", — сказал канцлер Австрии.

Напомним, в понедельник, 30 мая, лидеры стран Евросоюза согласовали введение запрета на примерно 90% импорта российской нефти до конца этого года. При этом в шестой пакет санкций включено эмбарго на российскую нефть, поставляемую европейским странам по морю. Также под ограничения попадет работа российских вещателей в ЕС, а крупнейший банк РФ "Сбербанк" будет отключен от системы SWIFT.

Согласно проведенному в РФ опросу предпринимателей, санкции коснулись 86,8% из них. При этом около 12% респондентов были вынуждены полностью или частично остановить бизнес.