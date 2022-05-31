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Мир Российско-украинская война

"Давайте пока остановимся": премьер Бельгии призвал повременить с санкциями против РФ

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Фото: Flickr | Премьер Бельгии призвал ЕС пока не работать над новым пакетом санкций против РФ

Александр де Кроо считает, что прежде чем работать над новым пакетом санкций ЕС следует посмотреть, как работают ограничения, введенные в отношении РФ ранее.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил за то, чтобы Евросоюз "сделал перерыв" в вопросе введения новых санкций против России после того, как лидерами стран ЕС был согласован шестой пакет ограничений, в который вошло частичное эмбарго на импорт нефти с территории государства-агрессора. Об этом глава бельгийского правительства заявил во время второго дня саммита ЕС в Брюсселе во вторник, 31 мая, передает La Libre.

"Этот пакет, давайте сначала применим его на практике… С (запретом импорта) газа намного сложнее. Так что это важный шаг. Давайте пока остановимся на этом и посмотрим, каково будет влияние (ограничений)", — объяснил де Кроо.

В эфире Radio 1 бельгийский премьер заявил, что согласованный шестой пакет санкций является "очень далеко идущим" и с точки зрения Бельгии введение этих ограничений будет "предварительной конечной точкой".

"Давайте применять эти санкции на практике сейчас, чтобы они имели максимальное влияние на Россию. В области энергетики на этом можно и остановиться, мы не должны излишне затрагивать наш средний класс. Давайте сначала реализуем эти санкции и не будем лишний раз бежать к обсуждению очередного пакета", — сказал де Кроо.

Другую позицию выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, "придется говорить о седьмом пакете санкций", так как ситуация с войной РФ против Украины "не улучшается". При этом чиновница отметила, то с введением эмбарго на импорт газа будет "гораздо сложнее, чем с нефтью".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь заявил, что "газ должен быть частью седьмого пакета" санкций. В то же время глава австрийского правительства отметил, что запрет на импорт голубого топлива из России вряд ли будет принят в рамках следующего пакета ограничений.

"Есть техническая проблема, которая была решена с Виктором Орбаном. С газом все совсем по-другому. Поэтому газового эмбарго не будет в следующем раунде санкций", — сказал канцлер Австрии.

Напомним, в понедельник, 30 мая, лидеры стран Евросоюза согласовали введение запрета на примерно 90% импорта российской нефти до конца этого года. При этом в шестой пакет санкций включено эмбарго на российскую нефть, поставляемую европейским странам по морю. Также под ограничения попадет работа российских вещателей в ЕС, а крупнейший банк РФ "Сбербанк" будет отключен от системы SWIFT.

Согласно проведенному в РФ опросу предпринимателей, санкции коснулись 86,8% из них. При этом около 12% респондентов были вынуждены полностью или частично остановить бизнес.