"Давайте поки зупинимося": прем'єр Бельгії закликав почекати із санкціями проти РФ

Александер де Кроо вважає, що перш ніж працювати над новим пакетом санкцій ЄС, слід подивитися, як працюють обмеження, введені проти РФ раніше.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо виступив за те, щоб Євросоюз "зробив перерву" у питанні запровадження нових санкцій проти Росії після того, як лідери країн ЄС узгодили шостий пакет обмежень, до якого ввійшло часткове ембарго на імпорт нафти з території держави-агресора.. Про це глава бельгійського уряду заявив під час другого дня саміту ЄС у Брюсселі у вівторок, 31 травня, повідомляє La Libre.

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"Цей пакет, давайте спочатку застосуємо його на практиці… Із (забороною імпорту) газу набагато складніше. Так що це важливий крок. Давайте поки зупинимося на цьому і подивимося, який буде вплив (обмежень)", — пояснив де Кроо.

В ефірі Radio 1 бельгійський прем'єр заявив, що узгоджений шостий пакет санкцій є "дуже далекосяжним" і з погляду Бельгії введення цих обмежень буде "попередньою кінцевою точкою".

"Давайте застосовувати ці санкції на практиці зараз, щоб вони мали максимальний вплив на Росію. В галузі енергетики на цьому можна й зупинитися, ми не повинні занадто торкатися нашого середнього класу. Давайте спочатку реалізуємо ці санкції й не бігтимемо зайвий раз до обговорення чергового пакета", — Сказав де Кроо.

Іншу позицію висловила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. За її словами, "доведеться говорити про сьомий пакет санкцій", оскільки ситуація з війною РФ проти України "не покращується". Разом з тим чиновниця зазначила, що із запровадженням ембарго на імпорт газу буде "набагато складніше, ніж з нафтою".

Канцлер Австрії Карл Негаммер зі свого боку заявив, що "газ має бути частиною сьомого пакета санкцій". Водночас глава австрійського уряду зазначив, що заборона на імпорт блакитного палива з Росії навряд чи приймуть у межах наступного пакета обмежень.

"Є технічна проблема, вирішена з Віктором Орбаном. З газом все зовсім по-іншому. Тому газового ембарго не буде в наступному раунді санкцій", — сказав канцлер Австрії.

Нагадаємо, в понеділок, 30 травня, лідери країн Євросоюзу погодили запровадження заборони на приблизно 90% імпорту російської нафти до кінця цього року. Водночас до шостого пакета санкцій включено ембарго на російську нафту, яку поставляють європейським країнам морем. Також під обмеження потрапить робота російських мовників до ЄС, а найбільший банк РФ "Сбербанк" відключать від системи SWIFT.

Згідно з проведеним у РФ опитуванням підприємців, санкції торкнулися 86,8% з них. Водночас близько 12% респондентів змушені були повністю або частково зупинити бізнес.