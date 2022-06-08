Без объяснения причин: в Кремле отказались проводить "прямую линию" с Путиным

На фоне войны против Украины у российского президента не смогли назвать точную дату пресс-конференции, хотя ранее заявляли, что она состоится "в обозримом будущем".

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Президент России Владимир Путин не сможет в июне провести традиционную "прямую линию" — пресс-конференцию, на которой глава государства отвечает на вопросы граждан. Ранее в Кремле утверждали, что мероприятие состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назначенного на 15–18 июня. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в среду, 8 июня, сообщило издание РБК.

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"Прямая линия не может состояться в этом месяце", — сказал представитель Кремля, не уточнив причину такого решения.

При этом Песков заверил, что у Путина ведется "активная подготовка" к мероприятию, однако точные сроки его проведения пока неизвестны, передает "РИА Новости".

2 июня пресс-секретарь российского лидера утверждал, что "прямая линия" состоится "в обозримой перспективе" после ПМЭФ.

Отметим, что 26 мая в Кремле отказались назвать сроки традиционного послания президента РФ Федеральному собранию. Песков и тогда не объяснил, почему у Путина не определили дату его ежегодного обращения.

С 2017 года "прямые линии" Путина проводились в июне — исключением стал только 2020-й год, когда большая пресс-конференция состоялась в декабре из-за пандемии коронавируса. Что касается посланий Федеральному собранию, то с 2018-го с ними Путин выступал в первой половине года.

Напомним, ранее российские СМИ, в свою очередь, сообщали, что у Путина выявили рак поджелудочной железы, из-за которого президента РФ готовят к срочной операции. В июне издание Newsweek со ссылкой на данные разведки опубликовало информацию, что российский лидер мог долго не появляться на публике не только из-за рака, но и из-за покушения на него, которое было остановлено спецслужбами.

О болезни Путина сообщала и украинская разведка — по ее данным, в Кремле начались процессы по свержению действующей власти.