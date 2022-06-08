Без пояснення причин: у Кремлі відмовилися проводити "пряму лінію" із Путіним

На тлі війни проти України у російського президента не змогли назвати точну дату пресконференції, хоча раніше заявляли, що вона відбудеться "в найближчому майбутньому".

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Президент Росії Володимир Путін не зможе у червні провести традиційну "пряму лінію" — пресконференцію, на якій глава держави відповідає на питання громадян. Раніше у Кремлі стверджували, що захід відбудеться після Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), призначеного на 15-18 червня. Про це із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова у середу, 8 червня, повідомило видання РБК.

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"Пряма лінія не може відбутися цього місяця", — сказав представник Кремля, не уточнивши причини такого рішення.

При цьому Пєсков запевнив, що у Путіна ведеться "активна підготовка" до заходу, проте точні терміни його проведення поки що невідомі, передає "РИА Новости".

2 червня прессекретар російського лідера стверджував, що "пряма лінія" відбудеться "у найближчому майбутньому" після ПМЕФ.

Зазначимо, що 26 травня у Кремлі відмовилися назвати терміни традиційного послання президента РФ до Федеральних зборів. Пєсков і тоді не пояснив, чому Путін не визначив дату його щорічного звернення.

З 2017 року "прямі лінії" Путіна проводилися у червні — винятком став лише 2020 рік, коли велика пресконференція відбулася в грудні через пандемію коронавірусу. Щодо послань Федеральним зборам, то з 2018-го з ними Путін виступав у першій половині року.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ, зі свого боку, повідомляли, що у Путіна виявили рак підшлункової залози, через який президента РФ готують до термінової операції. У червні видання Newsweek з посиланням на дані розвідки опублікувало інформацію, що російський лідер міг довго не з'являтися на публіці не лише через рак, а й через замах на нього, який зупинили спецслужби.

Про хворобу Путіна повідомляла і українська розвідка — за її даними, у Кремлі розпочалися процеси повалення чинної влади.