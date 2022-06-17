Братская могила в эстонском городе оказалась советским фейком (фото)

Памятник советским солдатам в городе Отепя решили перенести на кладбище. Во время раскопок выяснилось, что в братской могиле нет никаких останков.

Власти эстонской волостью Отепя решили перенести из центра города на кладбище памятник павшим советским солдатам, сообщает издание ERR. Комиссия по военным могилам и министр обороны распорядились провести раскопки, в результате которых выяснилось, что в братской могиле нет ничьих останков.

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Для директора Военного музея Хеллара Лилля это стало полной неожиданностью.

"Обычно не совпадают данные о числе похороненных людей, но тот факт, что военная могила оказалась полностью пропагандистской фальсификацией, — нечто новое для Эстонии", – сказал он.

[ + – ] Советские власти утверждали, что под памятником покоятся останки 34 солдат

Памятник павшим во время войны советским солдатам создали в 1957 году, считалось, что в братской могиле похоронены 34 человека. Однако существовало местное поверье, что это не так.

"Старожилы говорили, что там никто не похоронен, — рассказал старейшина волости Отепя Яанус Баркала. — Я рад, что городское пространство избавилось от расположенного в неподходящем месте и фиктивного памятника".

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