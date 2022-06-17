Братська могила в естонському місті виявилася радянським фейком (фото)

Пам'ятник радянським солдатам в Отепі вирішили перенести на цвинтар. Під час розкопок з'ясувалося, що у братській могилі немає решток.

Влада естонської волості Отепя вирішила перенести з центру міста на цвинтар пам'ятник полеглим радянським солдатам, повідомляє видання ERR. Комісія з військових могил та міністр оборони розпорядилися провести розкопки, внаслідок яких з'ясувалося, що в братській могилі немає нічиїх останків.

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Для директора Військового музею Хеллара Лілля це стало несподіванкою.

"Зазвичай не збігаються дані про кількість похованих людей, але той факт, що військова могила виявилася повністю пропагандистською фальсифікацією, — щось нове для Естонії", — сказав він.

[ + – ] Радянська влада стверджувала, що під пам'ятником спочивають останки 34 солдатів

Пам'ятник полеглим під час війни радянським солдатам створили у 1957 році, вважалося, що у братській могилі поховані 34 особи. Однак існувало місцеве повір'я, що це не так.

"Старожили казали, що там ніхто не похований, — розповів старійшина волості Отепя Яанус Баркала. — Я радий, що міський простір позбавився розташованого в невідповідному місці й фіктивного пам'ятника".

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