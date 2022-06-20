Россия настаивает, чтобы Турция отказалась от вторжения в Сирию

В МИД РФ надеются, что конфликт между турками и курдами будет решен дипломатическим путем. Однако Турция уже обстреливает объекты Рабочей партии Курдистана.

Москва будет добиваться от Анкары отказа от проведения военной операции на севере Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

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"Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии", — сказал он.

О готовности Турции провести новую так называемую спецоперацию в Сирии стало известно 8 июня, когда турецкие СМИ сообщили о концентрации войск на границе неподалеку от сирийских городов Тель-Рифат, расположенном в 18 км от Турции и Манбиджа — в 30 км. Журналисты предполагали, что операция должна начаться в ближайшие дни, так как ней уже все готов, турецкие солдаты лишь ждут приказа от командования.

В Анкаре заявили, что главной целью операции является "очищение в короткие сроки двух районов от боевиков Рабочей партии Курдистана" (РПК), и расширение зоны безопасности. Также турки хотят вернуть домой около 500 тыс. сирийских беженцев, которые покинули Тель-Рифат и Манбиджу из-за войны.

Еще до получения приказа о начале операции ВВС Турции стали наносить авиаудары по предполагаемым объектам РПК. Сейчас сторонники партии готовятся к возможному наступления турецкой армии, роя окопы в городах и минируя различные объекты.

Чего добивается Рабочая партия Курдистана?

Основанная в конце 1970-х годов социалистическая Рабочая партия Курдистана провозгласила своей целью борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. В 1999 году РПК провозгласила проект Демократической Конфедерации — внегосударственного образования, объединяющего курдские автономные республики, которые должны быть созданы в составе стран, разделивших между собой Курдистан.

Помимо Турции РПК признали террористической организацией США, Евросоюз и несколько стран. Партию активно поддерживает Сирия, которая заинтересована в ослаблении Турции.

[ + – ] Бойцы Рабочей партии Курдистана

В последние годы турецкие войска уже дважды входили на территорию Сирии: в 2018 году в Африн и в 2019 году в Рас-эль-Айн. Результатом этих действий стало создание так называемых "зон безопасности", которые нейтрализуют угрозу нападения против Турции.

24 мая Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию, чтобы расширить зону безопасности на 30 км.

Позже в СМИ появились фотографии того, как турецкая армия обстреливает из артиллерии позиции курдов в Сирии.