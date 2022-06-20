Росія наполягає, щоб Туреччина відмовилася від вторгнення в Сирію

У МЗС РФ сподіваються, що конфлікт між турками та курдами буде вирішено дипломатичним шляхом. Проте Туреччина вже обстрілює об'єкти Робітничої партії Курдистану.

Москва добиватиметься від Анкари відмови від проведення військової операції на півночі Сирії, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов.

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"Продовжуємо з ними працювати. Сподіваюся, що буде досягнуто домовленості щодо політико-дипломатичної лінії", — сказав він.

Про готовність Туреччини провести нову так звану спецоперацію в Сирії стало відомо 8 червня, коли турецькі ЗМІ повідомили про концентрацію військ на кордоні неподалік сирійських міст Тель-Ріфат, розташованого за 18 км від Туреччини, та Манбідж — за 30 км. Журналісти припускали, що операція має розпочатися найближчими днями, оскільки для неї вже все готове, турецькі солдати лише чекають наказу від командування.

В Анкарі заявили, що головною метою операції є "очищення за короткий термін двох районів від бойовиків Робочої партії Курдистану" (РПК) та розширення зони безпеки. Також турки хочуть повернути додому близько 500 тис. сирійських біженців, які покинули Тель-Ріфат і Манбідж через війну.

Ще до отримання наказу про початок операції ВПС Туреччини стали завдавати авіаударів по можливих об'єктах РПК. Наразі прихильники партії готуються до можливого наступу турецької армії, риючи окопи в містах і мінуючи різноманітні об'єкти.

Чого добивається Робоча партія Курдистану?

Заснована наприкінці 1970-х років соціалістична Робоча партія Курдистану проголосила своєю метою боротьбу за політичні права курдів у Туреччині та створення курдської автономії в її складі. У 1999 році РПК проголосила проєкт Демократичної Конфедерації — позадержавного утворення, що об'єднує курдські автономні республіки, які мають бути створені в складі країн, які розділили між собою Курдистан.

Крім Туреччини, РПК визнали терористичною організацією США, Євросоюз і кілька країн. Партію активно підтримує Сирія, зацікавлена в ослабленні Туреччини.

[ + – ] Бійці Робочої партії Курдистану

В останні роки турецькі війська вже двічі входили на територію Сирії: у 2018 році в Афрін і у 2019 році в Рас-ель-Айн. Результатом цих дій стало створення так званих "зон безпеки", які нейтралізують загрозу нападу проти Туреччини.

24 травня Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне військову операцію, щоб розширити зону безпеки на 30 км.

Згодом у ЗМІ з'явилися фотографії того, як турецька армія обстрілює з артилерії позиції курдів у Сирії.