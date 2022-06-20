Россия совершает военное преступление, блокируя экспорт зерна из Украины, — Боррель

Главный дипломат ЕС назвал невообразимым сценарий, при котором в мире люди страдают от голода в то время, когда в Украине остаются миллионы тонн пшеницы.

Блокирование поставок украинского зерна по морю российскими войсками является военным преступлением. Об этом перед встречей министров иностранных дел Евросоюза заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

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"Невообразимо, чтобы миллионы тонн пшеницы оставались заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", — сказал дипломат.

Боррель сделал такое заявление в Люксембурге перед тем, как принять участие в переговорах, посвященных разблокирования путей поставок украинского зерна в условиях полномасштабной войны.

В агентстве напомнили, что Украина — один из крупнейших поставщиков зерна в мире, однако из-за российской агрессии в море и блокирования портов более 20 млн тонн зерновых, предназначенных для экспорта, остаются в хранилищах. В 2020 и 2021 годах в Украине было собрано 65 млн тонн и 84 млн тонн зерна соответственно.

Германия и ряд других стран работают над созданием наземных маршрутов транспортировки хотя бы части украинского урожая. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ поддерживает Польшу и Румынию в адаптации их железнодорожной инфраструктуры для облегчения экспорта зерна.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву осуществить поставки своей пшеницы через порты и территорию Беларуси, которая предоставила агрессору свою территорию для осуществления вторжения и нанесения ракетных ударов.

В свою очередь представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова поставлять зерно нуждающемся в обмен на отмену санкций.

По оценкам Организации Объединенных Наций, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой.