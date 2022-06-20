Росія здійснює воєнний злочин, блокуючи експорт зерна з України — Боррель

Головний дипломат ЄС назвав немислимим сценарій, за якого у світі люди страждають від голоду тоді, коли в Україні залишаються мільйони тонн пшениці.

Блокування постачання українського зерна морем російськими військами є воєнним злочином. Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Немислимо, щоб мільйони тонн пшениці залишалися заблокованими в Україні, тоді як у решті світу люди страждають від голоду. Це справжній військовий злочин", — сказав дипломат.

Боррель зробив таку заяву в Люксембурзі перед тим, як взяти участь у переговорах, присвячених розблокуванню шляхів постачання українського зерна в умовах повномасштабної війни.

В агентстві нагадали, що Україна — один із найбільших постачальників зерна у світі, проте через російську агресію в морі та блокування портів понад 20 млн тонн зернових, призначених для експорту, залишаються у сховищах. У 2020 та 2021 роках в Україні було зібрано 65 млн тонн та 84 млн тонн зерна відповідно.

Німеччина та низка інших країн працюють над створенням наземних маршрутів транспортування хоча б частини українського врожаю. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримує Польщу та Румунію в адаптації їхньої залізничної інфраструктури для полегшення експорту зерна.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пропонував Києву здійснити постачання своєї пшениці через порти та територію Білорусі, яка надала агресору свою територію для здійснення вторгнення та завдання ракетних ударів.

Зі свого боку представниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Росія готова постачати зерно нужденному в обмін на скасування санкцій.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад одна п'ята населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнеться з голодом та злиднями.