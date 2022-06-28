В пролете. В РФ не могут обеспечить работой пилотов и не хотят отпускать их за рубеж, — СМИ

По данным журналистов, чиновники опасаются, что отток гражданских летчиков не позволит им выполнить поручение Путина сохранить объемы перевозок. При этом многим пилотам просто не на чем летать.

После введения международных санкций в России сотни гражданских летчиков остались без дохода или ощутили на себе значительное снижение зарплаты, пишет Коммерсантъ. При этом они не могут устроиться на работу за рубежом, хотя с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции на российских пилотов.

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Почему российских пилотов не хотят отпускать?

Причиной сложившейся ситуации называют чиновников Минтранса, которые не хотят выпускать летчиков из страны, боясь не выполнить поручение президента Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 млн пассажиров.

Источники издания сообщили, что пилотам сложно подтвердить свои удостоверения по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков для работы за рубежом.

[ + – ] В авиаотрасли зарплаты пилотов сократились в среднем на 40%

Госрегулятор Росавиация не предоставляет данные о дате выдачи удостоверения пилота и его актуальности. Чиновники иногда объясняют это "невозможностью раскрыть персональные данные", но чаще всего просто оставляет запросы без ответа.

Боязнь кадрового дефицита

В России приняли программу развития авиаотрасли до 2030 года, отмечает Коммерсантъ. В ней много внимания уделяется рискам кадрового голода. Ежемесячно Минтранс получал около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты российских пилотов. Поэтому в министерстве опасаются, что в будущем России будет не хватать летчиков, тем более, что из 15 тыс. российских коммерческих пилотов свыше трети — люди предпенсионного возраста.

В то же время на практике после российского вторжения в Украину тысячи специалистов фактически остались без работы. Авиакомпании отправляют их на простой после резкого сокращения объема перевозок, ведь многие зарубежные направления закрылись. По словам председателя Межрегионального профсоюза пилотов Оксаны Власенко, до вторжения российские самолеты летали в 60 стран, теперь — только в 11.

Это сказалось и на пассажиропотоке. По данным Коммерсанта, в марте он снизился более чем на 20% год к году, в апреле — почти на треть, в мае — более чем на четверть. В июне, по словам источника в Минтрансе, "ситуация стабилизировалась" — сокращение составило 20%.

Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что в среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%. Особенно сильно это коснулось экипажей дальнемагистральных самолетов.

Напомним, в начале июня стало известно, что российский "Аэрофлот" остановил набор пилотов. Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта России подсчитал, что сейчас не работают 1500 линейных пилотов и 1300 бортпроводников.

В конце марта из-за санкций Запада котировки "Аэрофлота" на Мосбирже обвалились более чем на 20%. С 8 марта компания была вынуждена отменить все международные рейсы.

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов и гендиректор входящей в авиагруппу "Победы" Андрей Калмыков уволились. В отставку ушел замгендиректора "Аэрофлота" Андрей Панов – он выехал из России и признал, что его "старая жизнь закончилась".