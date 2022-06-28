У прольоті. В РФ не можуть забезпечити роботою пілотів і не хочуть відпускати їх за кордон — ЗМІ

За даними журналістів, чиновники побоюються, що відтік цивільних льотчиків не дозволить їм виконати доручення Путіна зберегти обсяги перевезень. При цьому багатьом пілотам просто нема на чому літати.

Після запровадження міжнародних санкцій у Росії сотні цивільних льотчиків залишилися без доходу або відчули на собі значне зниження зарплати, пише Коммерсантъ. При цьому вони не можуть влаштуватися на роботу за кордоном, хоча з початку березня надійшло приблизно 600 запитів із Південно-Східної Азії та Туреччини на російських пілотів.

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Чому російських пілотів не хочуть відпускати?

Причиною ситуації, що склалася, називають чиновників Мінтрансу, які не хочуть випускати льотчиків із країни, боячись не виконати доручення президента Путіна зберегти за підсумками року обсяг перевезень у 100 млн пасажирів.

Джерела видання повідомили, що пілотам складно підтвердити свої посвідчення на запит іноземної авіавлади та перевізників для роботи за кордоном.

[ + – ] В авіагалузі зарплати пілотів скоротилися переважно на 40%

Держрегулятор Росавіації не надає дані про дату видачі посвідчення пілота та його актуальність. Чиновники іноді пояснюють це "неможливістю розкрити персональні дані", але найчастіше просто залишають запити без відповіді.

Побоювання кадрового дефіциту

У Росії прийняли програму розвитку авіагалузі до 2030 року, зазначає Коммерсантъ. У ній багато уваги приділяється ризикам кадрового голоду. Щомісяця Мінтранс отримував майже 70 звернень від іноземних авіавлад із проханням підтвердити сертифікати російських пілотів. Тому в міністерстві побоюються, що в майбутньому Росії не вистачатиме льотчиків, тим паче, що з 15 тис. російських комерційних пілотів понад третина — люди передпенсійного віку.

Водночас, на практиці після російського вторгнення в Україну тисячі фахівців фактично залишилися без роботи. Авіакомпанії відправляють їх на простій після різкого скорочення обсягу перевезень, адже багато закордонних напрямків закрилися. За словами голови Міжрегіональної профспілки пілотів Оксани Власенко, до вторгнення російські літаки літали у 60 країн, тепер — лише в 11.

Це далося взнаки і на пасажиропотоці. За даними Коммерсанта, у березні він знизився більш ніж на 20% рік до року, у квітні — майже на третину, у травні — більш ніж на чверть. У червні, за словами джерела в Мінтрансі, "ситуація стабілізувалася" — скорочення становило 20%.

Президент профспілки льотного складу Росії Мирослав Бойчук стверджує, що переважно в галузі доходи пілотів скоротилися на 40%. Особливо це торкнулося екіпажів далекомагістральних літаків.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що російський "Аерофлот" зупинив набір пілотів. Рада з професійних кваліфікацій повітряного транспорту Росії підрахувала, що зараз не працюють 1 500 лінійних пілотів і 1 300 бортпровідників.

Наприкінці березня через санкції Заходу котирування "Аерофлоту" на Мосбіржі обвалилися більш ніж на 20%. З 8 березня компанія була змушена скасувати всі міжнародні рейси.

Глава "Аерофлоту" Михайло Полубояринов і гендиректор "Перемоги", що входить в авіагрупу, Андрій Калмиков звільнилися. У відставку пішов заступник гендиректора "Аерофлоту" Андрій Панов — він виїхав із Росії та визнав, що його "старе життя закінчилося".