"Риски повысятся": в РФ обещают ответить на усиление военного контингента США в Европе

В МИД страны-агрессора заявили, что американцам не удастся сдержать Россию и пригрозили, что "в долгу не останутся".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал известие о том, что США приняли решение усилить свое военное присутствие в Европе.

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"США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договоренностей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария, — сказал он. — Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны".

Рябков считает, что решение американцев преследует цель запугать российское руководство и "каким-то образом сдержать" Россию. Замглавы МИД заявил, что добиться этого американцам не получится, а даже наоборот, риски для стран, где разместятся американские войска, возрастут.

"Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся, — предупредил Рябков. — Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть".

Сергей Рябков заявил также, что США выставляют себя на посмешище, пытаясь навредить Москве.

"В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести", — сказал чиновник.

Он уверен, что санкции Соединенных Штатов бьют прежде всего по роли доллара в мировой экономике.

Чем еще грозил Сергей Рябков?

В российском МИДе Рябков является одним из главных спикеров, отвечающих за реагирование ведомства на действия США. Фирменным "стилем" дипломата стали угрозы и демонстративно вызывающие заявления, граничащие с откровенным хамством.

К примеру, 15 июня он заявил, что "США и их подпевалы" не могут диктовать свои правила на многих международных площадках, поэтому планы изоляции России якобы обречены на провал. При этом Рябков возложил на Запад ответственность за то, что в Украине идет война.

1 июня Сергей Рябков выступил с заявлением о том, что предоставление ВСУ американских ракетных систем HIMARS увеличивают риски прямого военного столкновения России и США. Лояльные Кремлю российские политологи тут же разъяснили россиянам, что высказывание Рябкова свидетельствует о готовности российской армии нанести удар по территории США с подводных лодок, находящихся на дежурстве в океане.

Напомним, 29 июня президент США Джо Байден объявил об усилении военного контингента в Европе в ответ на российскую угрозу. Американцы отправят в Великобританию две эскадрильи истребителей F-35, а в Германии и Италии усилят ПВО. Контингент сил быстрого реагирования НАТО на восточном фланге вырастет почти в 10 раз.

В январе в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве Сергей Рябков заявил представителям США о том, что планов по вторжению в Украину у России "нет и быть не может".