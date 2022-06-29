"Ризики підвищаться": в РФ обіцяють відповісти на посилення військового контингенту США в Європі

В МЗС країни-агресора заявили, що американцям не вдасться стримати Росію і пригрозили, що "в боргу не залишаться".

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков прокоментував звістку про те, що США ухвалили рішення посилити свою військову присутність у Європі.

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"США упустили можливість, яку було їм надано в минулому році нашими пропозиціями про укладання юридично зобов'язувальних домовленостей про гарантії безпеки, уникнути ескалаційного сценарію, — сказав він. — Зараз те, що відбувається, неодмінно призведе до компенсувальних заходів із нашого боку".

Рябков вважає, що рішення американців має на меті залякати російське керівництво і "якось стримати" Росію. Заступник глави МЗС заявив, що домогтися цього американцям не вийде, а навіть навпаки, ризики для країн, де розмістяться американські війська, зростуть.

"Безпека країн, де з'являться додаткові контингенти, не зміцниться. Перспектива стабілізації віддалиться. Ризики підвищаться, — попередив Рябков. — Ми, як то кажуть, не залишимося в боргу, можливості та ресурси у нас є".

Сергій Рябков заявив також, що США виставляють себе посміховиськом, намагаючись нашкодити Москві.

"У гонитві за власними фантомами, у маніакальній упертості нашкодити Москві вони винаходять все нові й нові обмеження. Я думаю, що кожен такий крок стає, якщо хочете, навіть посміховиськом. Тому що серйозні люди не можуть так поводитися", — сказав чиновник.

Він упевнений, що санкції Сполучених Штатів б'ють насамперед по ролі долара у світовій економіці.

Чим ще загрожував Сергій Рябков?

У російському МЗС Рябков є одним із головних спікерів, які відповідають за реагування відомства на дії США. Фірмовим "стилем" дипломата стали погрози та демонстративно зухвалі заяви, що межують з відвертим хамством.

Наприклад, 15 червня він заявив, що "США та їхні прихвостні" не можуть диктувати свої правила на багатьох міжнародних майданчиках, тому плани ізоляції Росії нібито приречені на провал. При цьому Рябков поклав на Захід відповідальність за те, що в Україні триває війна.

1 червня Сергій Рябков заявив, що надання ЗСУ американських ракетних систем HIMARS збільшують ризики прямого військового зіткнення Росії та США. Лояльні Кремлю російські політологи відразу роз'яснили росіянам, що висловлювання Рябкова свідчать про готовність російської армії завдати удару по території США з підводних човнів, що знаходяться на чергуванні в океані.

Нагадаємо, 29 червня президент США Джо Байден оголосив про посилення військового контингенту в Європі у відповідь на російську загрозу. Американці відправлять у Велику Британію дві ескадрильї винищувачів F-35, а в Німеччині й Італії посилять ППО. Контингент сил швидкого реагування НАТО на східному фланзі зросте майже вдесятеро.

У січні під час переговорів щодо гарантій безпеки у Женеві Сергій Рябков заявив представникам США про те, що планів щодо вторгнення в Україну в Росії "немає і бути не може".