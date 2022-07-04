В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск

По мнению депутата Госдумы Миронова, это подчеркнет стратегическое значение города, как российского "форпоста на крайнем западном рубеже".

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Калининград нужно переименовать, а статус Калининградской области повысить до края.

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"Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями, — отметил Миронов. — Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики".

Депутат напомнил, что Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую 4 июля 1946 года. В это время умер "всесоюзный староста" Михаил Калинин, поэтому городу дали его имя, хотя он никакого отношения к нему не имел. Также рассматривались и другие варианты: Балтийск, Славгород или Королевец. В итоге Балтийском стали называть город Пиллау.

При этом Миронов уверяет, что решать вопрос о переименовании должны жители Калининграда.

Отметим, что Калининград до окончания Второй мировой войны назывался Кенигсбергом, в Германии этот город был столицей восточной Пруссии. Именно это название использует большинство местных жителей, часто сокращая его до "Кеник".

Как накалилась обстановка в Калининграде

После того, как в июне Литва, выполняя требования Евросоюза, заблокировала транзит в российский эксклав некоторых подсанкционных товаров, Россия объявила о "блокаде Калининграда". Депутат Литовского парламента Матас Малдейкис заявил о том, что истерия, нагнетаемая Россией в публичной сфере вокруг транзита, не имеет ничего общего с реальностью и направлена ​​на ее внутренний рынок. По его словам, по состоянию на 22 июня, через границу не пропустили лишь около 1% товаров, однако с 10 июля вступит в силу запрет на транзит российского цемента.

Однако Кремль продолжал угрожать Литве и Евросоюзу большими проблемами, намекая на возможность вооруженной агрессии со стороны России. Чиновники более мелкого уровня в выражениях совершенно не стеснялись. Например, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в ответ на соблюдение Литвой санкций Евросоюза и запрет на транзит через территорию страны ряда товаров в Калининградскую область Москва может нанести значительный ущерб литовскому транспортному комплексу и даже уничтожить его. "РФ может сделать так, что половины экономики Литвы не будет", — подчеркнул он.

Агрессивные месседжи стала также транслировать российская пропаганда.

Угрозы возымели действие. В ЕС заявили, что планируют внести поправки в новый пакет санкций из-за опасений того, что Кремль будет оказывать давление на Литву.

Немецкие журналисты выяснили также, что власти Германии намерены разблокировать транзит в Калининградскую область через литовскую территорию и добиться снятия запрета на перевозку санкционных товаров. Это объясняют нежеланием допустить военную эскалацию с РФ.