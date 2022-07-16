В Госдуме РФ предложили объявить Джо Байдена в международный розыск

Российский политик считает, что президента США нужно привлечь к ответственности за то, что он якобы является спонсором неонацизма.

Предложение об объявлении президента США Джо Байдена в международный розыск высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, сообщает Lenta.ru

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Шеремет считает, что Байдена нужно объявить в розыск из-за того, что тот проводит политику, направленную на "спонсирование неонацизма". Депутат Госдумы считает, что президент США является международным преступником, так как именно его действия стали причиной того, что Россия вторглась в Украину.

"Все, что происходит в Украине – это происходит по вине США. Эта страна хотела сделать Россию слабой и для достижения этих целей использовала Украину и ее народ", -заявил Шеремет.

Как сообщает Lenta.ru, несколько дней назад Михаил Шеремет выразисл свое мнение по поводу того, что нужно, чтобы вторжение России в Украину прекратилось.

Депутат Госдумы заявил, что для этого ВСУ должны сложить оружие, а власть в нашей стране нужно заменить. Шеремет заявил, что к власти в Украине должны прийти люди, которые настроены на создание нейтральной страны.

По словам Шеремета, Россия не может позволить существовать по соседству с собой "неофашистской страны", в которой живут "фашисты и террористы", угрожающие РФ.

Ранее, как уже писал Фокус, Михаил Шеремет уже отличился заявлением о том, что в России нужно поменять флаг и новым государственным символом страны должно стать "знамя победы". Так как, по словам российского политика, красный флаг вселяет страх в страны Запада.

После того, как украинская армия в июне нанесла удар по газовым вышкам в Черном море, которые РФ захватила еще в 2014 году, Михаил Шеремет решил пригрозить нашей стране нанесением ракетного удара по "центрам принятия решений" в Украине.

Что касается ракетных ударов войск РФ, то Фокус уже писал о том, что ВМС ВСУ сообщили, откуда Россия сможет запускать ракеты по территории Украины. В Азовском и Черном море находятся 9 кораблей противника, способных нанести очередной удар по городам нашей страны.

Также Фокус писал о том, что по словам украинского генерала Николая Маломужа, Россия будет продолжать войну в Украине, пока Киев не согласится на признание статус-кво захваченных РФ территорий.