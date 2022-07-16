У Держдумі РФ запропонували оголосити Джо Байдена в міжнародний розшук

Російський політик вважає, що президента США потрібно притягнути до відповідальності за те, що він нібито є спонсором неонацизму.

Пропозицію про оголошення президента США Джо Байдена в міжнародний розшук висловив депутат Держдуми РФ від Криму Михайло Шеремет, повідомляє Lenta.ru.

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Шеремет вважає, що Байдена потрібно оголосити в розшук через те, що той проводить політику, спрямовану на "спонсорування неонацизму". Депутат Держдуми вважає, що президент США є міжнародним злочинцем, оскільки саме його дії спричинили те, що Росія вторглася в Україну.

"Усе, що відбувається в Україні, — це відбувається з вини США. Ця країна хотіла зробити Росію слабкою і для досягнення цієї мети використовувала Україну та її народ", — заявив Шеремет.

Як повідомляє Lenta.ru, кілька днів тому Михайло Шеремет висловив свою думку щодо того, що потрібно, щоб вторгнення Росії в Україну припинилося.

Депутат Держдуми заявив, що для цього ЗСУ мають скласти зброю, а владу в нашій країні потрібно замінити. Шеремет заявив, що до влади в Україні мають прийти люди, котрі налаштовані на створення нейтральної країни.

За словами Шеремета, Росія не може дозволити існувати по сусідству із собою "неофашистської країни", у якій живуть "фашисти й терористи", які загрожують РФ.

Раніше, як писав Фокус, Михайло Шеремет уже відзначився заявою про те, що в Росії потрібно поміняти прапор, і новим державним символом країни має стати "прапор перемоги". Оскільки, за словами російського політика, червоний прапор вселяє страх у країни Заходу.

Після того, як українська армія в червні завдала удару по газових вежах у Чорному морі, які РФ захопила ще у 2014 році, Михайло Шеремет вирішив пригрозити нашій країні нанесенням ракетного удару по "центрах ухвалення рішень" в Україні.

Щодо ракетних ударів військ РФ, то Фокус уже писав про те, що ВМС ЗСУ повідомили, звідки Росія зможе запускати ракети по території України. В Азовському та Чорному морі перебувають 9 кораблів противника, здатних завдати чергового удару по містах нашої країни.

Також Фокус писав про те, що, за словами українського генерала Миколи Маломужа, Росія продовжуватиме війну в Україні, доки Київ не погодиться на визнання статус-кво захоплених РФ територій.