От 449 евро до ноля: на какую помощь могут рассчитывать украинцы за рубежом

Фокус выяснил, в каких странах Европы украинским беженцам платят самые большие пособия.

Самые большие пособия, на которые могут рассчитывать украинцы, уехавшие из страны после 24 февраля, выплачивают в Германии. Об этом свидетельствуют данные рейтинга "ТОП-10 стран для беженцев из Украины", который подготовил Фокус.

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Человеку, самостоятельно воспитывающему ребенка, полагается ежемесячная выплата в размере 449 евро. Тем, кто живет с партнером в сообществе Bedarfsgemeinschaft, положено пособие в размере 404 евро на человека, а живущим у друзей или родственников – 360 евро. Также в Германии выплачивают пособия на детей: на ребенка в возрасте до 5 лет — 285 евро, в возрасте от 6 до 13 лет – 311 евро, от 14 до 17 лет – 376 евро. Беременные женщины или одинокие родители также могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

Также пособие от центра трудоустройства некоторое время могут получать трудоспособные украинцы, прошедшие в центре процедуру регистрации. Редактор сайта о жизни в Германии Handbook Germany Артур Ахметгалиев отмечает, что сумма варьируется от количества членов семьи. Как только украинец со статусом временной защиты устраивается на работу в Германии, он теряет право на получение пособия, однако в деньгах не проиграет, так как его зарплата при условии полной занятости однозначно будет выше, чем максимальный размер пособия.

По словам Ахметгалиева, нетрудоспособным или тем, кто еще не прошел регистрацию в центре трудоустройства, пособие платит ведомство социального обеспечения. Размер выплат зависит от того, где живет человек, обеспечивают ли его едой или ему приходится готовить самостоятельно, а также от количества членов семьи.

Скромная поддержка

После оформления статуса временной защиты и получения идентификационного кода выехавшие в Италию украинцы могут ежемесячно получать по 300 евро на взрослого и по 150 евро на ребенка в течение трех месяцев.

Украинские переселенцы во Франции смогут рассчитывать на пособия только после регистрации в офисе по иммиграции и интеграции (OFFI) и получения карты ADA, через которую организована выплата помощи. Ее размер составляет 6,8 евро в день на человека (или 14,2 евро, если украинца не смогли обеспечить жильем).

Недавно в Польше прекратили выплачивать пособие на питание и проживание украинцев в размере 40 злотых в день, чтобы подтолкнуть беженцев к поиску работы. Исключение сделали лишь для людей с инвалидностью, многодетных или беременных женщин. Однако украинцы могут получить единоразовую выплату — 300 злотых (1,9 тыс. грн), а также наравне с поляками претендовать на ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет в размере 500 злотых (3,1 тыс. грн), а также раз в год — на 300 злотых, которые выделяют на покупку школьных принадлежностей и учебников.

Уехавшие в Болгарию также могут рассчитывать на единоразовую помощь в размере до 375 левов (5,7 тыс. грн) и единовременную целевую выплата на выдачу идентификационной карты – до 75 левов (1,1 тыс. грн), однако сумма может колебаться. Также в Болгарии есть возможность оформить ежемесячное пособие людям, доходы которых не превышают индивидуально определенного минимума.

В Чехии украинцы могут получить финансовую помощь от государства в размере 5 тыс. крон (6 тыс. грн) лишь в том случае, если они не получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены.

В Молдове украинцам положена выплата в размере 45 евро при получении статуса беженца. Если человек оформил статус временной защиты, материальную помощь от государства он получать не будет, однако может претендовать на выплаты от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. На каждого члена семьи полагается ежемесячная выплата в размере 2,2 тыс. молдавских лей (3,4 тыс. грн).

Ранее Фокус рассказывал, как и на каких условиях гражданам Украины удалось устроиться на работу в Польше.

Напомним, в июне в Чехии решили ограничить гуманитарные пособия украинским переселенцам, ежемесячная сумма которых составляла 5 тыс. крон (200 евро), и которая выплачивалась первые шесть месяцев. Поправки в законодательстве также запрещают получать денежные пособия украинцам с двойным гражданством. Эти меры приняли, чтобы не допустить в стране "дотационный туризм".