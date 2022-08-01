Путин и его окружение готовят план эвакуации в случае поражения в Украине, — СМИ

В качестве прибежища Путин может выбрать Сирию, однако в этом случае ему придется лететь через Турцию, которая является членом НАТО.

Президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение готовит план экстренной эвакуации на тот случай, если Украина одержит победу. В планах главы Кремля сбежать в Сирию, как в ближайшую дружественную страну, сообщает британский таблоид Daily Express со ссылкой на инсайдерскую информацию.

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Однако вероятная эвакуация российского президента будет связана с некоторыми сложностями, поскольку Путину, направляясь в Сирию, придется пролететь через воздушное пространство Турции, которая является членом НАТО.

"Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откажет Путину в доступе в воздушное пространство, он фактически сорвет всю эвакуацию", — отмечают обозреватели.

На этот случай у главы Кремля есть еще один вариант — улететь в Иран. Сообщается, что иранский духовный и политический лидер Ибрахим Раиси и президент Эрдоган могут быть заинтересованы в дальнейшей судьбе Путина и уже, якобы, обсуждали между собой возможные варианты действий, на тот случай, если Путин попросит убежища.

"Ирану и Турции в принципе выгодно держать российского президента в изгнании в резерве, используя его, в зависимости от ситуации, как рычаг или как разменную монету", — подытожили журналисты.

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Ранее сообщалось, что по мнению сотрудника Центра исследований в военной области и безопасности Филиппа Аммона, у президента Путина нет определенных целей или каких-то стратегических планов по Украине. Вероятнее всего глава Кремля действует ситуативно и в зависимости от обстоятельств.

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер 24 июля отметил, что режим президента РФ Владимира Путина начинает слабеть, что дает основания для начала борьбы за власть. К такому выводу Снайдер пришел после громких заявлений Дмитрия Медведева, который неоднократно угрожал Украине и странам Запада "серьезными последствиями"