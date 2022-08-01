Путін та його оточення готують план евакуації у разі поразки в Україні, — ЗМІ

Як сховок Путін може вибрати Сирію, однак у цьому випадку йому доведеться летіти через Туреччину, яка є членом НАТО.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення готує план екстреної евакуації на той випадок, якщо Україна здобуде перемогу. У планах глави Кремля втекти до Сирії, як до найближчої дружньої країни, повідомляє британський таблоїд Daily Express з посиланням на інсайдерську інформацію.

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Однак ймовірна евакуація російського президента буде пов'язана з деякими складнощами, оскільки Путіну, прямуючи до Сирії, доведеться пролетіти через повітряний простір Туреччини, яка є членом НАТО.

"Якщо президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відмовить Путіну в доступі до повітряного простору, він фактично зірве всю евакуацію", — зазначають оглядачі.

На цей випадок глава Кремля має ще один варіант — відлетіти до Ірану. Повідомляється, що іранський духовний і політичний лідер Ібрахім Раїсі та президент Ердоган можуть бути зацікавлені в подальшій долі Путіна і вже нібито обговорювали між собою можливі варіанти дій, на той випадок, якщо Путін попросить сховку.

"Ірану та Туреччині в принципі вигідно тримати російського президента у вигнанні в резерві, використовуючи його, залежно від ситуації, як важіль або як розмінну монету", — підсумували журналісти.

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Раніше повідомлялося, що на думку співробітника Центру досліджень у військовій галузі та безпеці Філіпа Аммона, у президента Путіна немає певних цілей чи якихось стратегічних планів щодо України. Найімовірніше глава Кремля діє ситуативно і залежно від обставин.

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер 24 липня зазначив, що режим президента РФ Володимира Путіна починає слабшати, що дає підстави для початку боротьби за владу. Такого висновку Снайдер дійшов після гучних заяв Дмитра Медведєва, який неодноразово погрожував Україні та країнам Заходу "серйозними наслідками".