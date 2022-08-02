Сайты госорганов Тайваня перестали работать в день визита Нэнси Пелоси (фото)

Зафиксированы сбои в работе порталов МИД, официациального правительственного сайта, международного аэропорта Тайбэя и Офиса президента страны.

Официальные сайты государственных органов Тайваня перестали работать накануне официального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. О сбое в работе порталов сообщили пользователи социальных сетей.

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В частности, накануне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси перестал работать официальный сайт Министерства иностранных дел Тайваня. Портал некоторым пользователям выдает ошибку при попытке зайти, а у других долго прогружается заглавная страница.

Вслед за сайтом Министерства иностранных дел "упал" официальный правительственный сайт. При попытке зайти на портал пользователям выдает ошибку 502.

[ + – ] Правительственный сайт Тайваня перестал работать в день визита Нэнси Пелоси

Также наблюдаются проблемы в работе официального сайта международного аэропорта Тайвань-Таоюань — портал полностью не прогружается, из-за чего пользователи не могут получить информацию о прибытии/отлете авиарейсов.

[ + – ] Сайт аэропорта Тайбэя перестал работать в день прилета Нэнси Пелоси

Агентство Reuters, в свою очередь, 2 августа сообщало, что сайт Офиса президента Тайваня в день официального визита Нэнси Пелоси пострадал от хакерских атак. На некоторое время портал вышел из строя, однако специалисты смогли позже возобновить работу веб-ресурса. Помимо этого, хакерская атака была совершена против сервиса FlightRadar24, через который сотни тысяч человек следили за полетом самолета Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, вечером 2 августа самолет SPAR19 со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Несмотря на угрозы Китая о применении военной силы американский борт совершил пасадку в международном аэропорту Тайбэя, где соратницу главы Белого дома Джо Байдена встречали сотни местных жителей.

Также сообщалось, что борт Нэнси Пелоси перед приземлением на острове сопровождали истребители ВВС Тайваня.