UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Сайты госорганов Тайваня перестали работать в день визита Нэнси Пелоси (фото)

362
Тайвань Тайбэй официальные сайты порталы сбой хакерская атака Пелоси
Сайты госорганов Тайваня перестали работать в день визита Нэнси Пелоси

Зафиксированы сбои в работе порталов МИД, официациального правительственного сайта, международного аэропорта Тайбэя и Офиса президента страны.

Официальные сайты государственных органов Тайваня перестали работать накануне официального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. О сбое в работе порталов сообщили пользователи социальных сетей.

В частности, накануне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси перестал работать официальный сайт Министерства иностранных дел Тайваня. Портал некоторым пользователям выдает ошибку при попытке зайти, а у других долго прогружается заглавная страница.

Вслед за сайтом Министерства иностранных дел "упал" официальный правительственный сайт. При попытке зайти на портал пользователям выдает ошибку 502.

Правительственный сайт портал Тайвань сбой ошибки хакерская атака Нэнси Пелоси
Правительственный сайт Тайваня перестал работать в день визита Нэнси Пелоси

Также наблюдаются проблемы в работе официального сайта международного аэропорта Тайвань-Таоюань — портал полностью не прогружается, из-за чего пользователи не могут получить информацию о прибытии/отлете авиарейсов.

Аэропорт Тайбэй сайт портал перебои сбой хакерская атака ошибки Нэнси Пелоси
Сайт аэропорта Тайбэя перестал работать в день прилета Нэнси Пелоси

Агентство Reuters, в свою очередь, 2 августа сообщало, что сайт Офиса президента Тайваня в день официального визита Нэнси Пелоси пострадал от хакерских атак. На некоторое время портал вышел из строя, однако специалисты смогли позже возобновить работу веб-ресурса. Помимо этого, хакерская атака была совершена против сервиса FlightRadar24, через который сотни тысяч человек следили за полетом самолета Нэнси Пелоси на Тайвань.

Напомним, вечером 2 августа самолет SPAR19 со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Несмотря на угрозы Китая о применении военной силы американский борт совершил пасадку в международном аэропорту Тайбэя, где соратницу главы Белого дома Джо Байдена встречали сотни местных жителей.

Также сообщалось, что борт Нэнси Пелоси перед приземлением на острове сопровождали истребители ВВС Тайваня.