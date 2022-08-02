Сайти держорганів Тайваню перестали працювати в день візиту Ненсі Пелосі (фото)

Зафіксовано збої в роботі порталів МЗС, офіційного урядового сайту, міжнародного аеропорту Тайбею та Офісу президента країни.

Офіційні сайти державних органів Тайваню перестали працювати напередодні офіційного візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про збій у роботі порталів повідомили користувачі соціальних мереж.

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Зокрема, напередодні візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі перестав працювати офіційний сайт Міністерства закордонних справ Тайваню. Портал деяким користувачам видає помилку при спробі зайти, а в інших довго завантажується головна сторінка.

Слідом за сайтом Міністерства закордонних справ "упав" офіційний урядовий сайт. При спробі зайти на портал користувачам видає помилку 502.

[ + – ] Урядовий сайт Тайваню перестав працювати в день візиту Ненсі Пелосі

Також спостерігаються проблеми в роботі офіційного сайту міжнародного аеропорту Тайвань-Таоюань — портал повністю не провантажується, через що користувачі не можуть отримати інформацію про прибуття/відліт авіарейсів.

[ + – ] Сайт аеропорту Тайбея перестав працювати в день прильоту Ненсі Пелосі

Агентство Reuters, зі свого боку, 2 серпня повідомляло, що сайт Офісу президента Тайваню в день офіційного візиту Ненсі Пелосі постраждав від атак хакерів. На деякий час портал вийшов із ладу, проте фахівці змогли відновити роботу вебресурсу. Крім цього, хакерську атаку було здійснено проти сервісу FlightRadar24, через який сотні тисяч людей стежили за польотом літака Ненсі Пелосі на Тайвань.

Нагадаємо, увечері 2 серпня літак SPAR19 зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані. Незважаючи на погрози Китаю про застосування військової сили, американський борт здійснив посадку в міжнародному аеропорту Тайбея, де соратницю голови Білого дому Джо Байдена зустрічали сотні місцевих жителів.

Також повідомлялося, що борт Ненсі Пелосі перед приземленням на острові супроводжували винищувачі ВПС Тайваню.