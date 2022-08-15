IKEA закрыла в России все магазины: как россияне заберут товары

Шведская сеть супермаркетов выдает ранее оформленные заказы. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте уже недоступны.

Шведский ритейлер IKEA закончил онлайн-продажу товаров в России для покупателей и корпоративных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заказы перестанут принимать 15 августа в 20:00 по московскому времени. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны. Магазины IKEA закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, возврат и обмен товаров.

Заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, обработают в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

"Мы вынуждены минимизировать время хранения. Невостребованные заказы будут расформированы, а деньги – возвращены на счет, с которого была оплачена покупка", – предупредил ритейлер.

Как IKEA покидала российский рынок

Сеть магазинов IKEA работает в России с 2000 года. О приостановке работы магазинов в РФ и Беларуси компания объявила еще 3 марта.

В этот день россияне стали массово скупать все товары – у магазинов наблюдались многочасовые очереди из автомобилей. В магазинах люди выстраивались в очереди на кассы.

Один из российских предпринимателей даже подал в суд на шведскую торговую сеть – мужчина потребовал компенсации за срыв работы его дизайн-студии.

Бизнесмены пытались зарегистрировать международные бренды под своими названиями, но полностью сделать это не удалось из-за нарушения закона об авторском праве. К примеру, IKEA хотели переименовать в "Идея" и "Идея Мебельная Фабрика".

15 июня IKEA решила продать все фабрики в РФ и уволить работников производства. К началу 2022 года на компанию работали около 15 тысяч человек.

Перед закрытием российские магазины IKEA провели закрытую распродажу товаров для сотрудников с 15% скидкой.