IKEA закрила у Росії всі магазини: як росіяни заберуть товари

Шведська мережа супермаркетів видає раніше оформлені замовлення. Кошик, список покупок та особистий кабінет на сайті вже недоступні.

Шведський ритейлер IKEA закінчив онлайн-продаж товарів у Росії для покупців та корпоративних клієнтів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Замовлення перестануть приймати 15 серпня о 20:00 за київським часом. Кошик, список покупок та особистий кабінет на сайті недоступні. Магазини IKEA закриються і працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень, повернення та обмін товарів.

Замовлення, оформлені до закінчення онлайн-продажів, опрацюють протягом серпня та вересня у погоджений при замовленні час.

"Ми змушені мінімізувати час зберігання. Незатребувані замовлення будуть розформовані, а гроші — повернуто на рахунок, з якого було сплачено покупку", — попередив ритейлер.

Як IKEA залишала російський ринок

Мережа магазинів IKEA працює у Росії з 2000 року. Про зупинення роботи магазинів у РФ та Білорусі компанія оголосила ще 3 березня.

Цього дня росіяни почали масово скуповувати усі товари — біля магазинів спостерігалися багатогодинні черги з автомобілів. У магазинах люди шикувалися в черзі на каси.

Один із російських підприємців навіть подав до суду на шведську торговельну мережу — чоловік вимагав компенсації за зрив роботи його дизайн-студії.

Бізнесмени намагалися зареєструвати міжнародні бренди під своїми назвами, але повністю зробити це не вдалося через порушення закону про авторське право. Наприклад, IKEA хотіли перейменувати на "Ідея" та "Ідея Меблева Фабрика".

15 червня IKEA вирішила продати всі фабрики в РФ та звільнити працівників виробництва. На початок 2022 року на компанію працювало близько 15 тисяч осіб.

Перед закриттям російські магазини IKEA провели закритий розпродаж товарів для співробітників із 15% знижкою.