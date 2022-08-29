Турция в 5 раз повысит стоимость прохода кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы

Годовой доход страны от прохода через проливы вырастет с 40 до 200 миллионов долларов. Конвенция Монтре позволяет турецким властям увеличить сборы на маяк, эвакуацию торговых судов и медобслуживание.

Турция с 7 октября этого года поднимет в 5 раз стоимость прохода через Черноморские проливы — Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

Турция использует права по Конвенции Монтре о проливах от 1936 года. Документ разрешает увеличивать сборы на маяк, эвакуацию торговых судов и медобслуживание.

Страна отменила платежную систему взимания сборов за проход через проливы от 1983 года, которую привязали к курсу французского франка. Тогда обмен валюты вели со скидкой в 75% и установили на уровне 0,8 доллара за тонну. С 7 октября она вырастет до 4 долларов.

[ + – ] Проливы Босфор и Дарданеллы соединяют Черное море со Средиземным

Увеличение стоимости проходов объяснили ростом инфляции и уменьшением стоимости золота в мире. По данным газеты, годовой доход Турции от прохода через проливы увеличится с 40 до 200 миллионов долларов.

Конвенция Монтре дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное море со Средиземным.

Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей

Торговые суда могут проходить через проливы в мирное и военное время. Статья 19-я документа позволяет ограничить пребывание в Черном море военных кораблей при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что Украина призывала Турцию закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для российских кораблей еще 24 февраля, в день начала войны с Россией. Reuters писало, что к 26 февраля Турция не приняла решения о закрытии проливов.

Предупреждения для всех государств о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы вышло 28 февраля. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара продолжит неукоснительно соблюдать положения Конвенции Монтре.

После начала полномасштабной войны России и Украины запросов о прохождении военных судов через проливы не было.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стремлении усадить за стол переговоров президентов России и Украины.

Владимир Зеленский говорил, что переговоры с агрессорами будут возможны только после полного вывода войск из Украины.