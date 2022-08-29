Туреччина в 5 разів підвищить вартість проходу кораблів через протоки Босфор і Дарданелли

Річний прибуток країни від проходу через протоки зросте з 40 до 200 мільйонів доларів. Конвенція Монтре дозволяє турецькій владі збільшити збори на маяк, евакуацію торгових суден і медобслуговування.

Туреччина з 7 жовтня цього року підніме вп'ятеро вартість проходу через Чорноморські протоки — Босфор і Дарданелли. Про це повідомила газета Sabah із посиланням на джерела в турецькому міністерстві транспорту й інфраструктури.

Туреччина використовує права за Конвенцією Монтре про протоки від 1936 року. Документ дозволяє збільшувати збори на маяк, евакуацію торгових суден і медобслуговування.

Країна скасувала платіжну систему стягування зборів за прохід через протоки від 1983 року, яку прив'язали до курсу французького франка. Тоді обмін валюти вели зі знижкою 75% і встановили на рівні 0,8 долара за тонну. Із 7 жовтня вона зросте до 4 доларів.

[ + – ] Протоки Босфор і Дарданелли з'єднують Чорне море із Середземним

Збільшення вартості проходів пояснили зростанням інфляції та зменшенням вартості золота у світі. За даними газети, річний прибуток Туреччини від проходу через протоки збільшиться із 40 до 200 мільйонів доларів.

Конвенція Монтре дає Туреччині контроль над протоками Босфор і Дарданелли, які з'єднують Чорне море із Середземним.

Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів

Торгові судна можуть проходити через протоки в мирний і воєнний час. Стаття 19 документа дозволяє обмежити перебування в Чорному морі військових кораблів під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що Україна закликала Туреччину закрити протоки Дарданелли та Босфор для російських кораблів ще 24 лютого, у день початку війни з Росією. Reuters писало, що до 26 лютого Туреччина не ухвалила рішення про закриття проток.

Попередження для всіх держав про заборону проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли вийшло 28 лютого. Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу говорив, що Анкара продовжить неухильно дотримуватися положень Конвенції Монтре.

Після початку повномасштабної війни Росії та України запитів про проходження військових суден через протоки не було.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про прагнення посадити за стіл переговорів президентів Росії та України.

Володимир Зеленський говорив, що переговори з агресорами будуть можливі лише після повного виведення військ із України.