Эрдоган приедет к Байдену на переговоры: СМИ назвали дату и повестку

В повестке встречи лидеров Турции и США — война в Украине и отношения Анкары с Москвой. Также речь зайдет и о поставках американского оружия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет очные переговоры с президентом США Джо Байденом о войне РФ против Украине и отношениях Анкары с Москвой уже в конце сентября. Стороны сейчас ведут обсуждение грядущего визита. Об этом со ссылкой на знакомого с вопросом турецкого чиновника сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, Эрдоган для встречи с Байденом посетит Вашингтон в конце текущего месяца. В повестке дня стоят отношения Турции и РФ, американское оружие, Украина, вывоз украинского зерна и война в Сирии.

Издание напомнило, что в последний раз лидеры двух стран-членов НАТО встречались на полях саммита Альянса в Мадриде, прошедшего в июне этого года. Тогда Анкара сняла вето с Финляндии и Швеции на пути их вступления в НАТО, а Байден объявил о поддержке решения продать Турции истребители F-16 со стороны Белого дома.

В публикации отмечаются, что президенты встретятся на фоне разногласий по поводу Сирии — США поддерживают курдские Отряды народной самообороны, союзников в борьбе с боевиками "Исламского государства", в то время как Турция признала партнеров Вашингтона террористической организацией. Анкара считают, что "Соединенные Штаты должны предпринять шаги в этом контексте".

Помимо этого Байден и Эрдоган обсудят отношения между Турцией и Грецией, которые вылились в постоянную напряженность в восточной части Средиземноморья.

Напомним, 25 августа прошел телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась финансовая и военная помощь Киеву в условиях полномасштабной войны с РФ.

Ранее в этом месяце Эрдоган заявил, что страны Запада избрали ошибочную позицию в отношении полномасштабной войны РФ против Украины, отправляя Киеву "металлолом" в виде военной помощи.