Ердоган приїде до Байдена на переговори: ЗМІ назвали дату та порядок денний

На порядку денному зустрічі лідерів Туреччини та США — війна в Україні та відносини Анкари з Москвою. Також мова зайде і про постачання американської зброї.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе очні переговори з президентом США Джо Байденом про війну РФ проти України та відносини Анкари з Москвою вже наприкінці вересня. Сторони зараз обговорюють майбутній візит. Про це з посиланням на знайомого з питанням турецького чиновника повідомляє агентство Reuters.

За даними журналістів, Ердоган для зустрічі з Байденом відвідає Вашингтон наприкінці цього місяця. На порядку денному стоять відносини Туреччини та РФ, американська зброя, Україна, вивезення українського зерна та війна в Сирії.

Видання нагадало, що востаннє лідери двох країн-членів НАТО зустрічалися на полях саміту Альянсу в Мадриді, що відбувся у червні цього року. Тоді Анкара зняла вето із Фінляндії та Швеції на шляху їх вступу до НАТО, а Байден оголосив про підтримку рішення продати Туреччині винищувачі F-16 із боку Білого дому.

У публікації зазначаються, що президенти зустрінуться на тлі розбіжностей із приводу Сирії — США підтримують курдські Загони народної самооборони, союзників у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави", тоді як Туреччина визнала партнерів Вашингтона терористичною організацією. Анкара вважають, що "Сполучені Штати повинні здійснити кроки у цьому контексті".

Крім цього, Байден та Ердоган обговорять відносини між Туреччиною і Грецією, які вилилися в постійну напруженість у східній частині Середземномор'я.

Нагадаємо, 25 серпня пройшла телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалася фінансова та військова допомога Києву в умовах повномасштабної війни з РФ.

Раніше цього місяця Ердоган заявив, що країни Заходу обрали помилкову позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України, відправляючи Києву "металобрухт" як військову допомогу.