В поддержку Еревана: на выходных Нэнси Пелоси прилетит в Армению, – Politico

По информации журналистов, спикер Палаты представителей Конгресса США планирует поддержать армянскую сторону на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Это будет очередной резонансный визит после недавней поездки Пелоси на Тайвань.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в эти выходные прилетит в Армению, чтобы оказать поддержку стране в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом пишет Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

"Спикер Нэнси Пелоси отправится на этих выходных в Армению в знак поддержки страны, которая оказалась втянута в смертельную борьбу с Азербайджаном", – говорится в статье.

Как уточняется, американский политик намерена посетить Ереван в сопровождении конгрессвумен армянского происхождения Джеки Шпейер. Поездка состоится сразу же после саммита спикеров стран Большой семерки в Германии, на котором будут присутствовать Пелоси и Шпейер.

В Армении спикер намерена встретиться с главой правительства страны Николом Пашиняном и рядом других высокопоставленных чиновников.

Как пишут журналисты, поездка Пелоси в Армению станет очередным резонансным визитом после ее недавнего посещения Тайваня, что вызвало жесткую реакцию Китая. С приближением промежуточных выборов в ноябре и риском потерять должность спикер хочет закрепить за собой роль защитника прав человека не только в США, но и в других странах.

Как отмечает СМИ, поездка Пелоси в Ереван и ее поддержка в конфликте много значит для армяно-американского сообщества.

"Армения не получила такого внимания как Украина. [Этот визит] прольет свет на страну [имеется в виду Азербайджан], пересекающую международную границу в нарушение международного права", — сказал Энтони Барсамян, сопредседатель Армянской ассамблеи Америки.

Напомним, 13 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. Как сообщило азербайджанское Минобороны, армянские военные заминировали пути снабжения.

14 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. Армянские военные заявили, что азербайджанцы нанесли по ним удары с помощью БПЛА, артиллерии и минометов.