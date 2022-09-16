На підтримку Єревана: у вихідні Ненсі Пелосі прилетить у Вірменію, — Politico

За інформацією журналістів, речниця Палати представників Конгресу США планує підтримати вірменську сторону на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. Це буде черговий резонансний візит після нещодавньої поїздки Пелосі в Тайвань.

Related video

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі цими вихідними прилетить у Вірменію, щоб надати підтримку країні у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Азербайджаном. Про це пише Politico з посиланням на два поінформовані джерела.

"Спікерка Ненсі Пелосі вирушить цими вихідними у Вірменію на знак підтримки країни, яка виявилася втягнутою в смертельну боротьбу з Азербайджаном", — ідеться в статті.

Як уточнюється, американська політикиня має намір відвідати Єреван у супроводі конгресвумен вірменського походження Джекі Шпаєр. Поїздка відбудеться відразу ж після саміту спікерів країн Великої сімки в Німеччині, на якому будуть присутні Пелосі та Шпаєр.

У Вірменії спікерка має намір зустрітися з главою уряду країни Ніколом Пашиняном і низкою інших високопосадовців.

Як пишуть журналісти, поїздка Пелосі у Вірменію стане черговим резонансним візитом після її нещодавнього відвідування Тайваню, що спричинило жорстку реакцію Китаю. З наближенням проміжних виборів у листопаді та ризиком втратити посаду спікерка хоче закріпити за собою роль захисниці прав людини не тільки в США, а й в інших країнах.

Як зазначає ЗМІ, поїздка Пелосі в Єреван і її підтримка в конфлікті багато важить для вірмено-американської спільноти.

"Вірменія не отримала такої уваги, як Україна. [Цей візит] проллє світло на країну [мається на увазі Азербайджан], що перетинає міжнародний кордон на порушення міжнародного права", — сказав Ентоні Барсамян, співголова Вірменської асамблеї Америки.

Нагадаємо, 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Як повідомило азербайджанське Міноборони, вірменські військові замінували шляхи постачання.

14 вересня Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах на кордоні. Вірменські військові заявили, що азербайджанці завдали по них ударів за допомогою БПЛА, артилерії та мінометів.