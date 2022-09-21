Не хотят умирать: почти 80 тысяч человек подписали петицию против частичной мобилизации в РФ

Россияне из Белгородской, Курской и Брянской областей боятся мобилизации, ведь в армии их научили только мыть пол и маршировать. В Санкт-Петербурге военкомы уже разносят повестки, говорят правозащитники.

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Россияне массово подписывают петицию против частичной мобилизации, которую 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Антивоенная петиция опубликована на сайте Change.org.

К моменту публикации новости под петицией подписались около 80 тысяч подписей.

[ + – ] Антивоенную петицию создали в апреле на фоне слухов о мобилизации

"Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны — братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", — заявили инициаторы.

Отметим, что эту петицию создали в апреле этого года на фоне слухов о возможной мобилизации. Теперь авторы продлят сбор подписей на период так называемой "специальной военной операции".

"Учили мыть пол и маршировать": приграничные с Украиной районы не готовы воевать

Российские пользователи соцсетей из приграничных с Украиной регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей критикуют решение о частичной мобилизации, заметил медиапроект "Верстка".

Люди предлагают отправлять на войну в Украине депутатов, их родственников и патриотов, которые расклеивали свои машины буквой "Z".

"Женщины открыто пишут, что не хотят отправлять на смерть мужей и сыновей. Мужчины, прошедшие службу в армии, замечают, что за время службы их научили только мыть пол и маршировать", — пишет издание.

В соцсетях обсуждают, как отказаться от гражданства России, чтобы избежать мобилизации.

Тем временем, жителям Петербурга уже начали приходит повестки, сообщил местный правозащитник Павел Чиков.

"В Санкт-Петербурге военкоматы пачками разносят повестки, привлекают сотрудников ТСЖ (товарищество собственников жилья) для их вручения", — заметил он.

Напомним, что утром 21 сентября транслировалось обращение президента РФ Владимира Путина, во время которого он объявил о частичной мобилизации среди военных с опытом. Путин грозил Западу ядерным оружием за агрессию против России.

Молодежное движение "Весна" призывает россиян выходить в своих городах на акции протеста, чтобы в будущем мужчины и дети негибли за дворцы Владимира Путина.

В Офисе президента Украины считают такой шаг российского командования вынужденным, поскольку агрессор несет катастрофические потери на фронте. В СНБО назвали частичную мобилизацию в России "планом утилизации россиян".