Не хочуть помирати: майже 80 тисяч людей підписали петицію проти часткової мобілізації в РФ

Росіяни з Білгородської, Курської та Брянської областей бояться мобілізації, адже в армії їх навчили лише мити підлогу та марширувати. У Санкт-Петербурзі військкоми вже розносять повістки, кажуть правозахисники.

Related video

Росіяни масово підписують петицію проти часткової мобілізації, яку 21 вересня оголосив президент Володимир Путін. Антивоєнна петиція надрукована на сайті Change.org.

На момент публікації новини під петицією підписалися близько 80 тисяч підписів.

[ + – ] Антивоєнну петицію створили у квітні на тлі чуток про мобілізацію

"Ми, громадяни Росії, жінки та чоловіки, виступаємо проти загальної та часткової мобілізації. Законних підстав, виважених і аргументованих причин для її оголошення в президента Володимира Путіна немає й бути не може. У поточній ситуації невизначеності ми не готові наражати ні на моральну, ні на фізичну небезпеку чоловіків нашої країни — братів, синів, чоловіків, батьків і дідів", — заявили ініціатори.

Зазначимо, що цю петицію створили у квітні цього року на тлі чуток про можливу мобілізацію. Тепер автори продовжать збирання підписів на період так званої "спеціальної військової операції".

"Вчили мити підлогу та марширувати": прикордонні з Україною райони не готові воювати

Російські користувачі соцмереж із прикордонних із Україною регіонів — Білгородської, Курської та Брянської областей — критикують рішення про часткову мобілізацію, зауважив медіапроєкт "Верстка".

Люди пропонують відправляти на війну в Україні депутатів, їхніх родичів і патріотів, які розклеювали свої машини буквою "Z".

"Жінки відкрито пишуть, що не хочуть відправляти на смерть чоловіків і синів. Чоловіки, які пройшли службу в армії, зауважують, що за час служби їх навчили лише мити підлогу та марширувати", — пише видання.

У соцмережах обговорюють, як відмовитися від громадянства Росії, щоб уникнути мобілізації.

Водночас жителям Петербурга вже почали надходити повістки, повідомив місцевий правозахисник Павло Чиков.

"У Санкт-Петербурзі військкомати пачками розносять повістки, залучають співробітників ТВЖ (товариство власників житла) для їхнього вручення", — зауважив він.

Нагадаємо, що вранці 21 вересня транслювалося звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив про часткову мобілізацію серед військових із досвідом. Путін погрожував Заходу ядерною зброєю за агресію проти Росії.

Молодіжний рух "Весна" закликає росіян виходити у своїх містах на акції протесту, щоб у майбутньому чоловіки та діти не загинули за палаци Володимира Путіна.

В Офісі президента України вважають такий крок російського командування вимушеним, оскільки агресор зазнає катастрофічних втрат на фронті. У РНБО назвали часткову мобілізацію в Росії "планом утилізації росіян".