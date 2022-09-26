Россия выдвигает новые условия для переговоров с Украиной, – глава МИД Турции

Некоторые чиновники на Западе, по словам Мевлюта Чавушоглу, хотят продолжения войны, чтобы ослабить РФ. Турецкий чиновник уверен, что в итоге Украина страдает больше всех.

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Некоторые политики стран Запада выступают за продолжение полномасштабной войны в Украине, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов в Японском национальном пресс-клубе в Токио, сообщил телеканал TRT Haber.

"Есть те, кто хочет продолжения войны, особенно на Западе. Они действуют с идеей, что если война продолжится, Россия потерпит стратегическое поражение и станет слабее", — отметил чиновник.

Чавушоглу уверен, что от этой войны прежде всего страдает Украина, а за ее последствия расплачивается весь мир. Скорейшее прекращение боевых действий станет выгодным для всех игроков, продолжил он.

"В войне нет победителя. Как Турция, мы не теряем надежды и продолжим усилия. Наш президент (Реджеп Эрдоган) встретится с обоими лидерами (президентом России Владимиром Путина и президентом Украины Владимиром Зеленским), чтобы добиться в будущем их диалога и обеспечить решения", — сказал Чавушоглу.

Турция продолжает отношения с Россией и Украиной, придерживаясь политики баланса, добавил министр.

"Мы защищаем международное право и порядок, основанный на правилах. Строго соблюдаем конвенцию Монтре. Турция была первой страной, которая назвала агрессию РФ войной. Другими словами, мы проводим взвешенную и принципиальную политику", — дал турецкий чиновник свою оценку.

Встреча Путина и Зеленского: россияне говорят о новых условиях для мира

По его словам, Путин при каждой встрече с Эрдоганом заявляет о готовности беседовать с Зеленским. Желание Украины вернуться к переговорам возникает неоднократно, но чем дольше продолжается война, тем сложнее говорить, подчеркнул Чавушоглу.

"В Самарканде Путин, на встрече с нашим президентом сказал, что они могут вернуться к переговорам. Конечно, россияне говорят, что есть новые условия", — заявил он.

Отвечая на вопрос о комплексных усилиях по окончанию войны, глава МИД Турции заявил, что тут есть трудности для всех сторон.

"Появились новые реалии. Есть ряд болезненных вопросов, особенно для Украины, поскольку ее территорию оккупировали.Все это — земли Украины и ни одна сторона не хочет сидеть за столом переговоров со слабой позицией", — разъяснил он.

Напомним, что накануне британское издание The Guardian отмечало кризис поддержки РФ со стороны ее союзников после псевдо-референдумов в оккупированных районах Украины. Речь идет об Индии, Китае и Турции.

Турция одобрила идею платить рублями за 25% поставок российского газа. Эрдоган ожидает от РФ существенного увеличения объема экспорта.

Недавно обострился конфликт Греции и Турции из-за предоставления военным США неограниченного доступа к основным военным базам Афин.