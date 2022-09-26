Росія висуває нові умови для переговорів із Україною, — глава МЗС Туреччини

Деякі чиновники на Заході, за словами Мевлюта Чавушоглу, хочуть продовження війни, щоби послабити РФ. Турецький чиновник упевнений, що в результаті Україна страждає найбільше.

Related video

Деякі політики країн Заходу виступають за продовження повномасштабної війни в Україні, щоб послабити Росію. Таку думку висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, відповідаючи на запитання журналістів у Японському національному пресклубі Токіо, повідомив телеканал TRT Haber.

"Є ті, хто хоче продовження війни, особливо на Заході. Вони діють із ідеєю, що якщо війна продовжиться, Росія зазнає стратегічної поразки та стане слабшою", — зазначив чиновник.

Чавушоглу впевнений, що через цю війну передусім страждає Україна, а за її наслідки розплачується весь світ. Найшвидше припинення бойових дій стане вигідним для всіх гравців, продовжив він.

"У війні немає переможця. Як Туреччина ми не втрачаємо надії та продовжимо зусилля. Наш президент (Реджеп Ердоган) зустрінеться з обома лідерами (президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським), щоб добитися в майбутньому їхнього діалогу та забезпечити рішення", — сказав Чавушоглу.

Туреччина продовжує відносини з Росією та Україною, дотримуючись політики балансу, додав міністр.

"Ми захищаємо міжнародне право та порядок, заснований на правилах. Строго дотримуємося конвенції Монтре. Туреччина була першою країною, яка назвала агресію РФ війною. Іншими словами, ми проводимо виважену та принципову політику", — дав турецький чиновник свою оцінку.

Зустріч Путіна та Зеленського: росіяни говорять про нові умови для миру

За його словами, Путін під час кожної зустрічі з Ердоганом заявляє про готовність розмовляти із Зеленським. Бажання України повернутися до переговорів виникає неодноразово, але чим довше триває війна, тим складніше говорити, наголосив Чавушоглу.

"У Самарканді Путін на зустрічі з нашим президентом сказав, що вони можуть повернутися до переговорів. Звичайно, росіяни кажуть, що є нові умови", — заявив він.

Відповідаючи на питання про комплексні зусилля після закінчення війни, глава МЗС Туреччини заявив, що тут є труднощі для всіх сторін.

"З'явилися нові реалії. Є низка болючих питань, особливо для України, оскільки її територію окупували. Все це — землі України, і жодна сторона не хоче сидіти за столом переговорів зі слабкою позицією", — пояснив він.

Нагадаємо, що напередодні британське видання The Guardian наголошувало на кризі підтримки РФ із боку її союзників після псевдо-референдумів в окупованих районах України. Йдеться про Індію, Китай і Туреччину.

Туреччина схвалила ідею платити рублями за 25% постачання російського газу. Ердоган очікує від РФ суттєвого збільшення обсягу експорту.

Нещодавно загострився конфлікт Греції і Туреччини через надання військовим США необмеженого доступу до основних військових баз Афін.