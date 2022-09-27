В Японии прошли похороны экс-премьера Синдзо Абэ, застреленного в июле (видео)

Церемония прощания прошла в Токио при участии чиновников и простых граждан. Японцы, недовольные тем, что мероприятие оплачивалось за счет их налогов, вышли на протест.

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Во вторник, 27 сентября, в Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был застрелен во время предвыборной кампании в июле этого года. На церемонии собрались более 4 тысяч человек. Об этом пишет издание NHK.

Церемония прощания с 67-летним Абэ прошла в арене Ниппон Будокан в центре японской столицы — ее посетили премьер-министр Кисида Фумио, председатели обеих палат парламента и главный судья Верховного суда. Траурную речь от имени друзей и близких выступил другой экс-глава правительства Суга Есихидэ. Японцы возлагали цветы за пределами арены, на правительственных зданиях по всей стране были приспущены флаги.

Журналисты отметили, что это вторые государственные похороны в истории Японии после Второй мировой войны — в прошлый раз подобная церемония прошла после смерти бывшего премьера Есида Сигэру 55 лет назад. На фоне похорон прошли и акции протеста японцев, которые критиковали решение властей организовать церемонию на деньги налогоплательщиков. Части общественности также было непонятно решение провести государственные похороны, так как за последнее время этого удостоился всего один экс-глава правительства.

Напомним, 8 июля журналисты сообщили, что экс-премьер-министр Синдзо Абэ ранен после покушения, которое было совершено во время предвыборной кампании в городе Нара. Вскоре стало известно, что бывший японский чиновник скончался.

Также СМИ писали, что убийцей оказался житель Нара Тэцуя Ямагами, который служил в морских силах самообороны Японии и был недоволен политикой экс-премьера.

Синдзо Абэ покинул пост главы правительства в августе 2020 года по состоянию здоровья. Он занимал должность в 2006-2007, а также в 2012-2020 годах.