У Японії пройшли похорони експрем'єра Сіндзо Абе, застреленого в липні (відео)

Церемонія прощання відбулася в Токіо за участю чиновників і простих громадян. Японці, незадоволені тим, що захід сплачувався за рахунок їх податків, вийшли на протест.

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У вівторок, 27 вересня, в Токіо пройшли державні похорони колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, якого було застрелено під час передвиборчої кампанії в липні цього року. На церемонії зібралося понад 4 тисячі людей. Про це пише видання NHK.

Церемонія прощання із 67-річним Абе відбулася в арені Ніппон Будокан у центрі японської столиці — її відвідали прем'єр-міністр Кісіда Фуміо, голови обох палат парламенту та головний суддя Верховного суду. Із жалобною промовою від імені друзів і близьких виступив інший ексглава уряду Суга Йосіхіде. Японці покладали квіти за межами арени, на урядових будинках по всій країні були приспущені прапори.

Журналісти зазначили, що це другий державний похорон в історії Японії після Другої світової війни — минулого разу подібна церемонія відбулася після смерті колишнього прем'єра Йосіда Сіґеру 55 років тому. На тлі похорону пройшли й акції протесту японців, які критикували рішення влади організувати церемонію на гроші платників податків. Частині громадськості також було незрозуміле рішення провести державний похорон, оскільки останнім часом цього удостоївся лише один ексглава уряду.

Нагадаємо, 8 липня журналісти повідомили, що експрем'єр-міністр Сіндзо Абе поранений після замаху, який було скоєно під час передвиборчої кампанії в місті Нара. Незабаром стало відомо, що колишній японський чиновник помер.

Також ЗМІ писали, що вбивцею виявився мешканець Нара Тецуя Ямагамі, який служив у морських силах самооборони Японії і був незадоволений політикою експрем'єра.

Сіндзо Абе залишив посаду глави уряду в серпні 2020 року за станом здоров'я. Він обіймав посаду у 2006-2007, а також у 2012-2020 роках.