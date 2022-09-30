Здание консульства РФ в Нью-Йорке облили красной краской (видео)

Акцию провели двое неизвестных. Пока один из пульверизатора обливал фасад краской, второй фиксировал происходящее на камеру.

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Около часа ночи по местному времени (около 8 утра по Киеву) 30 сентября в Нью-Йорке облили красной краской фасад здания российского консульства, сообщают росСМИ.

Сотрудники консульства рассказали, что в акции участвовали два человека: пока один поливал здание краской из пульверизатора, другой снимал происходящее.

Краска оказалась очень въедливой, наносили ее столь густым слоем, что утром сотрудники консульства не могли открыть входную деревянную дверь.

При этом российские дипломаты пожаловались, что городские власти сняли с себя заботы об охране здания, хотя раньше напротив него постоянно дежурил полицейский патруль. Теперь полицейские не появляются у здания уже несколько недель.

Этим обстоятельством воспользовались недоброжелатели: на этой неделе они уже несколько раз забрасывали консульство яйцами.

Между тем, в полиции Нью-Йорка сообщили, что, получив около 1:30 ночи сообщение о вандализме, тут же направили патруль к зданию на 91-й улице, однако никого задержать уже не удалось.

Как люди отнеслись к происшествию?

Раскрашенное здание фотографируют многие прохожие. Они восприняли этот инцидент, как гражданскую акцию, а не вандализм. "Красная краска, очевидно, означает кровь, за которую несет ответственность Россия, убивая украинский народ и отправляя людей умирать на войне, которая бессмысленна, жестока и глупа", — сказала журналистам Мария Филлипс, бывшая советская гражданка.

Напомним, 19 сентября МИД России заявил о нападении на посольство РФ в Канаде: на территорию учреждения якобы бросили коктейль Молотова.

В начале сентября в Кабуле погибли два сотрудника посольства России. Когда российский дипломат вышел к людям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, в толпе взорвался террорист-смертник.

Негативное отношение к российским чиновникам периодически демонстрируют и в Европе. 9 мая в Польше облили красной краской российского посла Сергея Андреева. который пришел на мемориальное кладбище, чтобы возложить цветы к могилам советских солдат. Окружающая российскую делегацию толпа скандировала "фашисты!", в ответ Андреев заявил, что гордится своим президентом, не считает оккупированные российской армией территории украинскими, а убийства в Буче являются инсценировкой.

За месяц до этого в Литве активисты выкрасили в красный цвет пруд, расположенный рядом с посольством РФ. Городские чиновники заявили, что "кровавый пруд" символизирует ответственность России за военные преступления, совершенные в Украине.