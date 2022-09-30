Будівлю консульства РФ у Нью-Йорку облили червоною фарбою (відео)

Акцію провели двоє невідомих. Поки один із пульверизаторів обливав фасад фарбою, другий фіксував те, що відбувається, на камеру.

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Близько першої години ночі за місцевим часом (близько 8-ї ранку за Києвом) 30 вересня в Нью-Йорку облили червоною фарбою фасад будівлі російського консульства, повідомляють росЗМІ.

Співробітники консульства розповіли, що в акції брали участь двоє людей: поки один поливав будівлю фарбою з пульверизатора, інший знімав те, що відбувається.

Фарба виявилася дуже в'їдливою, наносили її настільки густим шаром, що вранці співробітники консульства не могли відчинити вхідні дерев'яні двері.

Водночас російські дипломати поскаржилися, що міська влада зняла із себе турботи про охорону будівлі, хоча раніше навпроти неї постійно чергував поліцейський патруль. Наразі поліцейські не з'являються біля будівлі вже кілька тижнів.

Цією обставиною скористалися недоброзичливці: цього тижня вони кілька разів закидали консульство яйцями.

Також у поліції Нью-Йорка повідомили, що, отримавши близько 1:30 ночі повідомлення про вандалізм, тут же направили патруль до будівлі на 91-й вулиці, проте нікого затримати вже не вдалося.

Як люди поставилися до події?

Розмальований будинок фотографують багато перехожих. Вони сприйняли цей інцидент як громадянську акцію, а не вандалізм. "Червона фарба, очевидно, означає кров, за яку несе відповідальність Росія, вбиваючи український народ і відправляючи людей помирати на війні, яка безглузда, жорстока й дурна", — сказала журналістам Марія Філліпс, колишня радянська громадянка.

Нагадаємо, 19 вересня МЗС Росії заявило про напад на посольство РФ у Канаді: на територію установи нібито кинули коктейль Молотова.

На початку вересня в Кабулі загинули двоє співробітників посольства Росії. Коли російський дипломат вийшов до людей, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, у юрбі вибухнув терорист-смертник.

Негативне ставлення до російських чиновників періодично демонструють у Європі. 9 травня в Польщі облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва, який прийшов на меморіальний цвинтар, щоб покласти квіти до могил радянських солдатів. Натовп, що оточив російську делегацію, скандував: "Фашисти!" — у відповідь Андрєєв заявив, що пишається своїм президентом, не вважає окуповані російською армією території українськими, а вбивства в Бучі є інсценуванням.

За місяць до цього в Литві активісти пофарбували в червоний колір ставок, розташований поряд із посольством РФ. Міські чиновники заявили, що "кривавий ставок" символізує відповідальність Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.