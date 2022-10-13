Нефтяные войны: Саудовская Аравия официально заявила о давлении США на ОПЕК+

Эр-Рияд решительно отверг обвинение Белого дома в том, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было политически мотивировано против США.

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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало официальное заявление относительно решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, несмотря на возражения США. В документе решительно отвергается заявление Вашингтона о том, что решение Саудовской Аравии было политически мотивировано против США, а также говорится о недопустимости диктата или давления на позицию королевства.

В заявлении отмечается, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было единогласным, учитывало баланс спроса и предложения и было направлено на сдерживание волатильности рынка. В связи с этим Саудовская Аравия отвергает критику в свой адрес, как не основанную на фактах.

"…Это решение описывается как то, что Королевство принимает сторону в международных конфликтах и что оно политически мотивировано против США. Правительство Королевства Саудовская Аравия прежде всего хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах", — говорится в документе.

Недовольство Вашингтона

Еще до начала встречи государств — участников соглашения ОПЕК+ 5 октября в Вене, в Саудовскую Аравию позвонили из Белого дома и призвали своих партнеров отложить на месяц принятие решения о сокращении объемов добычи. Однако в Эр-Рияде отклонили просьбу американцев, посчитав ее "политическим трюком" администрации Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

После того как решение было принято явно не в пользу США, Белый дом назвал его недальновидным и предположил, что группа из 23 членов ОПЕК+ активно поддерживает президента России Владимира Путина. Спустя некоторое время влиятельный сенатор-демократ Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно прекратить любое сотрудничество с Саудовской Аравией, включая продажу оружия. А через день, 11 октября, Джо Байден заявил, что для отношений США с Саудовской Аравией теперь "будут последствия".

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По сути Вашингтон обвинил Саудовскую Аравию в том, что она поддакивает Москве, которая возражает против западного ограничения цены на российскую нефть в ответ на ее вторжение в Украину. В ответ Эр-Рияд заявил, что любые попытки исказить факты о позиции саудитов в отношении кризиса в Украине вызывают сожаление и не изменят принципиальную позицию Королевства, в том числе и в отношении голосования в поддержку резолюций ООН по украинскому вопросу.

"Королевство подчеркивает, что, стремясь сохранить прочность своих отношений со всеми дружественными странами, оно заявляет о своем неприятии любых диктатов, действий или попыток исказить его благородные цели по защите мировой экономики", — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что ограничение цены на российскую нефть до 60 долларов за баррель снизит доходы Москвы и прибыльность производства. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон и западные союзники еще обсуждают ввод ценовых ограничений.

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