Нафтові війни: Саудівська Аравія офіційно заявила про тиск США на ОПЕК+

Ер-Ріяд рішуче відкинув звинувачення Білого дому, що рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти було політично мотивовано проти США.

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Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії опублікувало офіційну заяву щодо рішення ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти, незважаючи на заперечення США. У документі рішуче відкидається заява Вашингтона про те, що рішення Саудівської Аравії було політично мотивовано проти США, а також йдеться про неприпустимість диктату чи тиску на позицію королівства.

У заяві наголошується, що рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти було одностайним, враховувало баланс попиту та пропозиції та було спрямоване на стримування волатильності ринку. У зв'язку з цим Саудівська Аравія відкидає критику на свою адресу як не підкріплена фактами.

"…Це рішення описується як те, що Королівство приймає бік у міжнародних конфліктах і що воно політично мотивоване проти США. Уряд Королівства Саудівська Аравія насамперед хотів би висловити своє повне неприйняття цих заяв, які не підкріплені фактами", — йдеться у документі.

Невдоволення Вашингтона

Ще до початку зустрічі держав-учасниць угоди ОПЕК+ 5 жовтня у Відні, до Саудівської Аравії зателефонували з Білого дому та закликали своїх партнерів відкласти на місяць ухвалення рішення про скорочення обсягів видобутку. Проте в Ер-Ріяді відхилили прохання американців, вважаючи його "політичним трюком" адміністрації Джо Байдена напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Після того, як рішення прийняли явно не на користь США, Білий дім назвав його недалекоглядним і припустив, що група з 23 членів ОПЕК+ активно підтримує президента Росії Володимира Путіна. Згодом впливовий сенатор-демократ Боб Менендес, голова сенатського комітету з міжнародних відносин, заявив, що Сполучені Штати повинні негайно припинити будь-яку співпрацю з Саудівською Аравією, включаючи продаж зброї. А через день, 11 жовтня, Джо Байден заявив, що для відносин США із Саудівською Аравією тепер "будуть наслідки".

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По суті, Вашингтон звинуватив Саудівську Аравію в тому, що вона підтакує Москві, яка заперечує проти західного обмеження ціни на російську нафту у відповідь на її вторгнення в Україну. У відповідь Ер-Ріяд заявив, що будь-які спроби спотворити факти про позицію саудитів щодо кризи в Україні викликають жаль і не змінять принципової позиції Королівства, зокрема й щодо голосування на підтримку резолюцій ООН з українського питання.

"Королівство наголошує, що, прагнучи зберегти міцність своїх відносин з усіма дружніми країнами, воно заявляє про своє неприйняття будь-яких диктатів, дій або спроб спотворити його шляхетні цілі щодо захисту світової економіки", — сказано в документі.

Раніше повідомлялося, що обмеження ціни на російську нафту до 60 доларів за барель знизить доходи Москви та прибутковість виробництва. За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, Вашингтон та західні союзники ще обговорюють введення цінових обмежень.

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